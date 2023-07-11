Воспитанник «Зенита» Гасилин перешел в «Чисто Питер» из «Амкала»

Алексей Гасилин присоединился к медиафутбольному клубу «Чисто Питер».

27-летний нападающий перешел в петербургскую команду, которая была создана в конце июня, из « ».

За «Амкал» форвард выступал с февраля 2022 года. Летом прошлого года он забил первый гол клуба в Кубке России – в ворота «Зоркого» на стадии 1/256 финала (1:1, 8:7 по пенальти).

Осенью Гасилин на правах аренды перебрался в медиафутбольный клуб РФС «Наши Парни», затем вернулся в «Амкал».

– воспитанник «Зенита». За первую команду сине-бело-голубых он провел две игры. На профессиональном уровне он также выступал за «Амкар», «Томь», «Волгарь» и другие клубы.