Воспитанник «Зенита» Гасилин перешел в «Чисто Питер» из «Амкала»

Теги Алексей Гасилин Амкал Winline Медиалига трансферы Чисто Питер Медиафутбол

Алексей Гасилин присоединился к медиафутбольному клубу «Чисто Питер».

27-летний нападающий перешел в петербургскую команду, которая была создана в конце июня, из «Амкала».

За «Амкал» форвард выступал с февраля 2022 года. Летом прошлого года он забил первый гол клуба в Кубке России – в ворота «Зоркого» на стадии 1/256 финала (1:1, 8:7 по пенальти).

Осенью Гасилин на правах аренды перебрался в медиафутбольный клуб РФС «Наши Парни», затем вернулся в «Амкал».

Алексей – воспитанник «Зенита». За первую команду сине-бело-голубых он провел две игры. На профессиональном уровне он также выступал за «Амкар», «Томь», «Волгарь» и другие клубы.

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1 комментарий

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Simplicissimus
К 27 годам от Зенита до Чисто Питера это достойно книги рекордов
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