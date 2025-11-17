Кузнецов о футболе в Испании: «Мне игрок сверху наступил и пробил бедро, кровь потекла. Я ему: «Ты что делаешь?» Он: «А я тебе что, маргариту должен принести?»

Дмитрий Кузнецов сравнил футбол в России и Испании.

Бывший тренер 2Drots и «Броуков» Дмитрий Кузнецов сравнил футбол в Испании и России.

– Когда ты вернулся в ЦСКА из Испании – как тебе уровень чемпионатов?

– Когда ты побывал в одном из лучших чемпионатов Европы и возвращаешься в наш, естественно, уровень совсем другой. Скорости, ответственность – все другое. Режим после футбола, перед матчами. Поля – это ужас вообще.

Нет такой агрессии. Там и бойцовские качества выше, и исполнительское мастерство. Приезжали иностранцы сумасшедшие.

У меня была история в «Алавесе ». Я подкатился под кого-то. Он мне сверху наступил и пробил бедро. У меня кровь потекла. Я ему говорю: «Ты что делаешь?» Он отвечает: «А я тебе что, маргариту должен принести?» Но в следующем моменте я ему принес маргариту #####.

Там авторитетов нет. Там – борьба, престиж. Никто никому ни в чем не уступает, – сказал бывший защитник ЦСКА и «Эспаньола ».

Напомним, Кузнецов выступал за испанские «Эспаньол», «Алавес», «Лериду» и «Осасуну».