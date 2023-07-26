Кутуз присоединился к ФК «10». Ранее он был арендован клубом Мусагалиева на BetBoom МКС у «Титана»

Сергей Кутузов перешел в ФК «10».

Клуб Мусагалиева и Дорохова подготовил презентационный ролик для представления новичка.

«Итак, друзья, моя новая команда – это ФК «10». Ребята с большими амбициями, о которых вы узнаете уже совсем скоро.

За короткое время в турнире МКС я прочувствовал классную атмосферу в команде и, что самое главное, профессионализм комьюнити.



Многие не поймут моего решения, но я все скоро подробно расскажу», – рассказал экс-игрок « » и 2Drots.

В «Титан» 29-летний нападающий пришел перед третьим сезоном из 2Drots. В МФЛ-3 Кутуз дошел до стадии уайлд-кард МФЛ и стал лучшим бомбардиром турнира, забив 7 голов. Но покинул «Титан» по итогам сезона.

На BetBoom МКС-2023 Кутуз выступал на правах аренды за ФК «10».

В 2022-м Сергей был признан автором лучшего гола года, лучшим нападающим и лучшим медиафутболистом года.