Кутуз присоединился к ФК «10». Ранее он был арендован клубом Мусагалиева на BetBoom МКС у «Титана»

Теги Московский Кубок Селебрити 2Drots Winline Медиалига ФК 10 «Кутуз» Сергей Кутузов трансферы Азамат Мусагалиев ЛФК «Титан» Медиафутбол

Сергей Кутузов перешел в ФК «10».

Клуб Мусагалиева и Дорохова подготовил презентационный ролик для представления новичка.

«Итак, друзья, моя новая команда – это ФК «10». Ребята с большими амбициями, о которых вы узнаете уже совсем скоро.

За короткое время в турнире МКС я прочувствовал классную атмосферу в команде и, что самое главное, профессионализм комьюнити.

Многие не поймут моего решения, но я все скоро подробно расскажу», – рассказал экс-игрок «Титана» и 2Drots.

В «Титан» 29-летний нападающий пришел перед третьим сезоном Winline Медиалиги из 2Drots. В МФЛ-3 Кутуз дошел до стадии уайлд-кард МФЛ  и стал лучшим бомбардиром турнира, забив 7 голов. Но покинул «Титан» по итогам сезона.

На BetBoom МКС-2023 Кутуз выступал на правах аренды за ФК «10».

В 2022-м Сергей был признан автором лучшего гола года, лучшим нападающим и лучшим медиафутболистом года.

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