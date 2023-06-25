Нападающий «Сахалинца» Рубцов перешел в «Шинник» из Первой лиги

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Илья Рубцов покидает профессиональный «Сахалинец».

24-летний нападающий подписал контракт с ярославским «Шинником» из Первой лиги.

Илья играл за медийный «Сахалинец» в Winline Медиалиге и за профессиональную команду во Второй лиге.

Во Второй лиге Рубцов стал лучшим бомбардиром команды, на его счету 16 забитых мячей.

В Медиалиге у него был медийный статус. За семь матчей нападающий забил пять мячей, один из которых с пенальти, и сделал две голевые передачи.

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