Нападающий «Сахалинца» Рубцов перешел в «Шинник» из Первой лиги

Илья Рубцов покидает профессиональный «Сахалинец».

24-летний нападающий подписал контракт с ярославским «Шинником» из Первой лиги.

Илья играл за медийный « » в и за профессиональную команду во Второй лиге.

Во Второй лиге Рубцов стал лучшим бомбардиром команды, на его счету 16 забитых мячей.

В Медиалиге у него был медийный статус. За семь матчей нападающий забил пять мячей, один из которых с пенальти, и сделал две голевые передачи.