Нападающий «Сахалинца» Рубцов перешел в «Шинник» из Первой лиги
Илья Рубцов покидает профессиональный «Сахалинец».
24-летний нападающий подписал контракт с ярославским «Шинником» из Первой лиги.
Илья играл за медийный «Сахалинец» в Winline Медиалиге и за профессиональную команду во Второй лиге.
Во Второй лиге Рубцов стал лучшим бомбардиром команды, на его счету 16 забитых мячей.
В Медиалиге у него был медийный статус. За семь матчей нападающий забил пять мячей, один из которых с пенальти, и сделал две голевые передачи.
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