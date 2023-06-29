Хавбек «Броуков» Салам перешел в португальский «Думиенсе»

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Хавбек «БроукБойз» Салам Ашурмамадов продолжит карьеру в Португалии.

20-летний полузащитник перешел в клуб 4-го португальского дивизиона «Думиенсе».

Ожидалось, что игрок присоединится к «Думиенсе» еще в начале этого года, но тогда он не смог получить визу.

«К сожалению, Салам не сыграет в полуфинале МКС, но отпускаем его с радостью.

Он вырос за год, стал более самостоятельным, у него прорезался голос.

Нужно еще чуть-чуть подрасти, уйти от детского футбола, и все будет отлично. Качества у него прекрасные: что личностные, что игровые.

Надеюсь, в «Думиенсе» – это такой клуб талантов, за которым следят агенты – получится не сломать в нем свободу и любовь к игре», – написал президент «БроукБойз» Дмитрий Егоров.

В ноябре прошлого года Ашурмамадов впервые был вызван в сборную Таджикистана.

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