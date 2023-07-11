Соснин вернулся в «БроукБойз» в роли футболиста

«Броуки» объявили о возвращении Антона Соснина.

«Сегодня была достигнута договоренность с Антоном Сосниным по поводу перехода в « » в качестве футболиста. Осталось, что называется, утрясти формальности.

И тренерский штаб, и руководство клуба, и футболисты – все едины во мнении, что возвращение Антона будет отличной новостью для соратников и поможет команде развиваться.

При этом мы не ведем и не будем вести переговоры с другими ветеранами клуба, которые уже стали неотъемлемыми частями своих новых команд», – говорится в заявлении клуба.

Соснин впервые присоединился к «Броукам» практически сразу после основания команды весной прошлого года. У него была роль играющего тренера.

В марте 2023-го 33-летний Соснин покинул клуб и перешел в , где отыграл третий сезон .