Соснин вернулся в «БроукБойз» в роли футболиста

Теги Антон Соснин Winline Медиалига GOATS БроукБойз трансферы Медиафутбол

«Броуки» объявили о возвращении Антона Соснина.

«Сегодня была достигнута договоренность с Антоном Сосниным по поводу перехода в «Броуки» в качестве футболиста. Осталось, что называется, утрясти формальности. 

И тренерский штаб, и руководство клуба, и футболисты – все едины во мнении, что возвращение Антона будет отличной новостью для соратников и поможет команде развиваться.

При этом мы не ведем и не будем вести переговоры с другими ветеранами клуба, которые уже стали неотъемлемыми частями своих новых команд», – говорится в заявлении клуба.

Соснин впервые присоединился к «Броукам» практически сразу после основания команды весной прошлого года. У него была роль играющего тренера.

В марте 2023-го 33-летний Соснин покинул клуб и перешел в GOATS, где отыграл третий сезон Winline Медиалиги.

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