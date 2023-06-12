Павлов покинул пост главного тренера «Эгриси»

Филипп Павлов ушел с поста главного тренера «Эгриси».

«Филипп Павлов покинул пост главного тренера « ». Что поделать – у нас не получилось. Я благодарен Филу за то, что он, суперпрофессиональный скаут, решил рискнуть и принять команду. Эти работы не одно и то же.

Надеюсь, вернее, уверен – этот опыт ему поможет в будущем. Это была честная работа с полной выкладкой. Не сложилось. Сорри, Филипп.

Завтра в 9 вечера команде будет представлен новый главный тренер», – сообщил .

Павлов пришел в команду перед стартом третьего сезона .