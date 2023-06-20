Главный тренер «Эгриси» Антон Попов вошел в тренерский штаб молодежки «Динамо»
Главный тренер «Эгриси» Антон Попов продолжит карьеру в профессиональном клубе.
Василий Уткин сообщил, что Попов будет работать в тренерском штабе молодежной команды «Динамо».
«В медиафутболе ничего не скроешь, поэтому сообщу вам: главный тренер «Эгриси» Антон Попов получил и, конечно, принял приглашение перейти на работу в московское «Динамо».
С понедельника, то есть со вчерашнего дня, Антон (кстати, воспитанник академии ЦСКА) входит в штаб главного тренера молодежной команды «Динамо» Павла Фигона.
Рано или поздно подобное должно было произойти. Я желаю Антону удачи.
Илья Синицын – если вы смотрели медиатурнир в Казахстане, то помните его на бровке «БроукБойз» – главный тренер «Эгриси».
А Антон, друг нашей команды, я уверен, никогда не откажет нам советом и придет поболеть при случае. А мы за него в его новом деле!» – написал руководитель «Эгриси».
Попов вернулся в «Эгриси» неделю назад. Он уже работал с командой до этого, но в декабре прошлого года покинул ее.
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