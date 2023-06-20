Главный тренер «Эгриси» Антон Попов вошел в тренерский штаб молодежки «Динамо»

Теги Василий Уткин премьер-лига Россия Динамо Москва Динамо Москва мол Эгриси Winline Медиалига Медиафутбол

Главный тренер «Эгриси» Антон Попов продолжит карьеру в профессиональном клубе.

Василий Уткин сообщил, что Попов будет работать в тренерском штабе молодежной команды «Динамо».

«В медиафутболе ничего не скроешь, поэтому сообщу вам: главный тренер «Эгриси» Антон Попов получил и, конечно, принял приглашение перейти на работу в московское «Динамо».

С понедельника, то есть со вчерашнего дня, Антон (кстати, воспитанник академии ЦСКА) входит в штаб главного тренера молодежной команды «Динамо» Павла Фигона.

Рано или поздно подобное должно было произойти. Я желаю Антону удачи.

Илья Синицын – если вы смотрели медиатурнир в Казахстане, то помните его на бровке «БроукБойз» – главный тренер «Эгриси».

А Антон, друг нашей команды, я уверен, никогда не откажет нам советом и придет поболеть при случае. А мы за него в его новом деле!» – написал руководитель «Эгриси».

Попов вернулся в «Эгриси» неделю назад. Он уже работал с командой до этого, но в декабре прошлого года покинул ее.

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2 комментария

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hiper26
Удачи Антону.
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леннорыч-абрамович
ну теперь точно титулы придут!
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