Пегула о том, что она дочь миллиардера: «Очень приятно, что теперь меня знают как отличную теннисистку. Я заслужила это право»

Третья ракетка мира рассказала, мотивирует ли ее желание доказать свою самодостаточность, поскольку ее отец – миллиардер.

«Я всегда об этом думала и, наверное, раньше даже слишком сильно старалась. А это только создает дополнительное давление.

С годами я стала спокойнее относиться к своей семье и происхождению. Может быть, когда я отбросила это давление, мне стало легче зарабатывать свои достижения и делать так, что мое имя узнавали из-за того, что я делаю на корте.

Конечно, это очень приятное ощущение. Особенно то, что многие люди теперь знают меня как отличную теннисистку. Это просто отражение моей работы, которую я проделала, чтобы заслужить это право. И я всегда думала, что мне заслужить это будет, может быть, сложнее, потому что моя семья известна другим. И в итоге я, наверное, перестала так активно пытаться что-то доказать.

В итоге все получилось естественно, и это очень приятно».

Дочь миллиардера – одна из трех лучших теннисисток мира. Ее отцу принадлежат команды НХЛ и НФЛ, но она к себе относится иронично

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