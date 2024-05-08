Ига Швентек: «Теннис становится все более и более физически требовательным из-за продолжительности турниров и правил»

Ига Швентек прокомментировала травмы игроков мужского тура.

Первую ракетку мира на фоне травм игроков в мужском туре спросили, стал ли теннис более сложным с точки зрения требований к физической форме

Сейчас Янник Синнер пропускает турнир в Риме из-за травмы бедра. Также итальянец не уверен, сыграет ли на «Ролан Гаррос». Карлос Алькарс тоже отказался от участия в этом «Мастерсе». Даниил Медведев на турнире в Мадриде снялся во время четвертьфинала.

«Думаю, что в целом спорт стал более требовательным, потому что мы играем быстрее. И мы очень сосредоточены на том, чтобы стать сильнее физически. Иногда из-за этого делаешь больше профилактики.

Еще все стали сильнее. Все двигаются немного лучше. Выигрывать матчи тоже сложнее.

Мне сложно сравнивать теннис мужского тура на грунте и на харде. Я не такой уж и специалист в плане анализа, чтобы понять, почему у них сейчас травмы. Может быть, это просто совпадение, что все произошло всего за пару дней.

В целом теннис становится все более и более требовательным [физически] из-за продолжительности турниров и всех этих обязательных правил, как в ATP, так и в WTA. Посмотрим, к чему это приведет в будущем.

Конечно, с точки зрения расписания, планирование станет очень важным. Иногда даже придется пропускать некоторые важные турниры, чтобы подготовиться к следующему».