Швентек про съемку для обложки Elle: «Иногда приятно побыть такой гламурной»

Ига Швентек рассказала о съемках для обложки польского Elle.

«Честно говоря, это было здорово. Я действительно получила удовольствие. Поначалу позировать было нелегко, но у меня был ассистент, который показывал мне, что делать. Потом стало легче – мы привыкли повторять движения на корте, и я пользовалась этим, чтобы лучше позировать.

Вышло отлично. Я делала странные вещи. Но на фотографиях все выглядело так здорово, что я подумала: «Боже!». Классно, когда [позируешь] а потом это выглядит красиво. Когда этот парень показывал мне, как позировать, все было похоже на искусство.

Было очень весело. Поначалу я, конечно, ощущала себя неловко, но потом почувствовала уверенность и заботу о себе. Когда живешь обычной жизнью и остаешься самим собой, иногда приятно побыть такой гламурной (улыбается). А еще приятно, когда к тебе так относятся. Так что это было действительно здорово».