Даниил Медведев: «На грунте выше вероятность, что я вымотаюсь. А в этой ситуации больше травмируешься»

Даниил Медведев, что для него грунт более травмоопасен, чем хард.

Из-за повреждений с «Мастерса» в Риме снялись Янник Синнер и Карлос Алькарас. Медведев не доиграл матч в Мадриде из-за проблем с бедром.

– Несколько топ-игроков травмировались по ходу грунтового сезона. На ваш взгляд, это просто совпадение или есть другая причина?

– На мой взгляд, травмы в целом – это совпадение, если только это не одна и та же травма у всех.

Например, я знаю, что на грунте выше вероятность, что я даже не получу травму, а, так сказать, вымотаюсь. А когда ты измотан, больше травмируешься.

Когда я был моложе, я чаще играл на харде. Мне кажется, на харде я не так часто травмируюсь, потому что контролирую свои движения. На грунте я все делаю с усилием, потому что не умею скользить. На каждой тренировке я стараюсь больше скользить, но все равно приходится себя заставлять.

Когда укорачиваешь на харде, ты просто останавливаешься и все. А здесь нужно скользить, потом возвращаться и так далее.

Грунт хуже для моего тела. Так было всегда. Я много раз травмировался в Мадриде перед Римом.

Но у каждого своя ситуация. Я считаю, что это просто совпадение.