Берреттини о снятии с турнира в Риме: «Я не травмирован, просто чувствую, что что-то может случиться, потому что меня очень вымотали прием лекарств и мысли о трехчасовых матчах»

Маттео Берреттини прокомментировал решение не играть на «Мастерсе» в Риме.

У него был wild card.

«Я не смогу сыграть, я уже перепробовал все. Но я не готов соревноваться. В случае участия в турнире я мог себе навредить и рисковал вообще перестать играть. С тяжелым сердцем мне пришлось принять правильное решение.

Кажется, что такое уже было. Не хотелось говорить о таком в соцсетях, потому что я дома. Надеюсь, что 2025-й будет хорошим годом.

Это не травма. Просто чувствую, что что-то может случиться, потому что меня очень вымотал прием лекарств. А еще мысль о том, что придется играть по три часа с одним днем отдыха. И я хочу играть здесь, чтобы пройти весь путь и в конце победить. Иначе нет никакого смысла, особенно для меня.

Ничего не сломано, просто огромная грусть, потому что когда-то из-за этого турнира я стал теннисистом».