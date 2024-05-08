Соболенко о том, как справляется с эмоциями: «В последний раз бросила ракетку, после этого успокоилась»

Теги WTA Арина Соболенко Теннис

Арина Соболенко рассказала, как справляется с поражениями.

– Большинство детей 8-12 лет после проигрыша идут к родителям жаловаться и плакать. Когда вы проигрываете, вы улыбаетесь – будто бы и не так сильно страдаете из-за поражения. В детстве вы были такой же? Или вы просто научились иначе переживать поражения?

– Это хороший вопрос.

Все же мне немного тяжело. В последний раз я бросила ракетку – вот мой уровень эмоциональности. Я кинула ее один раз, а потом успокоилась.

В детстве я и плакала, и расстраивалась. Тогда я испытывала много эмоций.

Но научилась тому, что прошлое – всего лишь момент. Да, сейчас я проигрываю, но у меня есть тысячи возможностей выиграть. Это просто этап. Надо принять поражение, двигаться дальше и постараться быть лучше в следующий раз.

Если доходишь до последних стадий турнира, то невозможно выиграть все. Иногда приходиться проигрывать, чтобы чему-то научиться. А потом, может, на более крупных или важных турнирах, вспомнишь об этом уроке и лучше сыграешь в финале.

Это все всего лишь процесс.

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