Надаль о выходе во 2-й круг в Риме: «Стабильности пока нет, но я считаю, что могу играть гораздо лучше, чем сегодня»

Теги Рафаэль Надаль ATP Открытый чемпионат Италии Зизу Бергс Теннис

Рафаэль Надаль оценил свой уровень игры в первом круге в Риме.

За 2 часа 53 минуты он победил Зизу Бергса – 4:6, 6:3, 6:4.

«Я провел не самый лучший свой матч. На тренировках я точно играл лучше, чем сегодня. Но я нашел способ победить. Это очень важно на старте турнира.

Сейчас прогнозировать уровень моей игры труднее, чем раньше. За последние два года я мало выступал. Стабильности пока нет, но я считаю, что могу играть гораздо лучше, чем сегодня, и надеюсь, что в следующем круге так и будет».

Почему Надаль уже не так страшен на грунте, как раньше?

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3 комментария
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Нет, ну если конечно, (не дай Бог) РАФА проиграет Хуркачу, и затем примет решение не ехать на РГ по той или иной причине, а затем объявит о завершении карьеры, это будет нечто столь статистически маловероятное, ничтожно маловероятное. Чтобы и Федерера и РАФУ отправил на пенсию один и тот же человек. Причём совершенно рандомный, а не скажем Джокович, (чисто теоретически это можно было допустить, мол оба решили для себя закончить после встречи с коллегой по величию). Хотя к примеру Дель Потро в своё время оставил последнюю запись в трудовой книжке и Сафину и Роддикку. Тоже вероятность такого была невысокой. А сейчас Потро и сам уже на пенсии некоторое время, как же всё стремительно.
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Пока стабильно по три часа рубишься в каждом матче… надеюсь, это разминка перед пятисетовиками Гароса! Иначе, дело плохо
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Ответ РАФА ВЕЛИЧАЙШИЙ
Нет, ну если конечно, (не дай Бог) РАФА проиграет Хуркачу, и затем примет решение не ехать на РГ по той или иной причине, а затем объявит о завершении карьеры, это будет нечто столь статистически маловероятное, ничтожно маловероятное. Чтобы и Федерера и РАФУ отправил на пенсию один и тот же человек. Причём совершенно рандомный, а не скажем Джокович, (чисто теоретически это можно было допустить, мол оба решили для себя закончить после встречи с коллегой по величию). Хотя к примеру Дель Потро в своё время оставил последнюю запись в трудовой книжке и Сафину и Роддикку. Тоже вероятность такого была невысокой. А сейчас Потро и сам уже на пенсии некоторое время, как же всё стремительно.
Игра не очень, но даже с таким уровнем при удачной сетке на РГ можно спокойно 2-3 круга пройти
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