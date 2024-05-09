Надаль о выходе во 2-й круг в Риме: «Стабильности пока нет, но я считаю, что могу играть гораздо лучше, чем сегодня»

Рафаэль Надаль оценил свой уровень игры в первом круге в Риме.

За 2 часа 53 минуты он победил Зизу Бергса – 4:6, 6:3, 6:4.

«Я провел не самый лучший свой матч. На тренировках я точно играл лучше, чем сегодня. Но я нашел способ победить. Это очень важно на старте турнира.

Сейчас прогнозировать уровень моей игры труднее, чем раньше. За последние два года я мало выступал. Стабильности пока нет, но я считаю, что могу играть гораздо лучше, чем сегодня, и надеюсь, что в следующем круге так и будет».

Почему Надаль уже не так страшен на грунте, как раньше?