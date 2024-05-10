Медведев о защите титула в Риме: «Cовсем не чувствую давления. Возможно, это не очень правильный подход, но сейчас не хочу его менять»

Даниил Медведев поделился настроем перед «Мастерсом» в Риме.

– На протяжении года вы говорили, насколько необычно быть чемпионом турнира в Риме. Как чувствуете себя, когда предстоит защищать титул?

– Если честно, отлично. Здесь мои фото с трофеем, красивый тоннель, где висят портреты всех чемпионов и мой тоже. Это приятно.

Опять же, я пересмотрел взгляд на грунтовые корты. Сейчас я лучше играю в Мадриде. У меня были хорошие победы, я вышел в четвертьфинал. Я не разочарован, потому что всякое случается, это спорт. Так бывает. В каком-то смысле я проиграл матч, получив травму. Но все-таки жаль. Любопытно, смог бы я далеко пройти без травмы. Но все в порядке. У меня есть шанс здесь.

Как я уже сказал, сейчас я считаю, что могу добиваться на грунте высоких результатов. И это будет не так удивительно, как в прошлом году (улыбается).

– Играя на турнире, на котором победили год назад, вы чувствуете дополнительное давление?

– Мне кажется, я должен, но обычно не чувствую. Но я еще ни разу не защитил титул. Возможно, стоило бы чувствовать страх или давление (улыбается).

Обычно нет. Когда я был моложе, кто-то сказал мне – и, по-моему, это очень хороший совет, – что нельзя защитить очки. Новый год – это всегда новый год. Ты продолжаешь зарабатывать очки.

Сейчас я второй в гонке, это здорово. Я хочу выступать еще лучше. На самом деле, даже если у меня сгорит тысяча очков, наверное, я останусь четвертым в рейтинге. А по результатам этого года я второй. Если продолжу хорошо выступать, то в конце сезона смогу стать вторым или третьим, неважно.

Я совсем не чувствую давления, только радость от того, что выиграл здесь в прошлом году. И хочу успешно выступить в этом. Но, возможно, это не очень правильный подход. Возможно, мне стоит его изменить, не знаю (улыбается).

Сейчас я не хочу ничего менять. Мне нравится эта расслабленность. Посмотрим. Возможно, когда-то придется понервничать.