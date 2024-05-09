Александрова третий раз в карьере взяла в матче один гейм

уступила во втором круге в Риме – 0:6, 1:6. Матч продолжался 59 минут.

Для Александровой это одно из трех самых разгромных поражений в карьере. С таким же счетом, как сегодня, она дважды уступила в 2018-м: на и в Сеуле.

Саснович пятый раз выиграла, отдав один гейм. Кроме того, у нее на счету одна победа с двумя баранками (в 2013-м на турнире ITF над Жюстин Еголкой).

Теперь белоруска встретится с Анжелик Кербер, сегодня разгромившей Веронику Кудерметову.