Александрова третий раз в карьере взяла в матче один гейм

Теги WTA Су-Вэй Се Анжелик Кербер Мэдисон Киз Открытый чемпионат Италии Александра Саснович Екатерина Александрова Теннис

Екатерина Александрова уступила Александре Саснович во втором круге в Риме – 0:6, 1:6. Матч продолжался 59 минут.

Для Александровой это одно из трех самых разгромных поражений в карьере. С таким же счетом, как сегодня, она дважды уступила в 2018-м: Мэдисон Киз на Australian Open и Су-Вэй Се в Сеуле.

Саснович пятый раз выиграла, отдав один гейм. Кроме того, у нее на счету одна победа с двумя баранками (в 2013-м на турнире ITF над Жюстин Еголкой).

Теперь белоруска встретится с Анжелик Кербер, сегодня разгромившей Веронику Кудерметову.

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3 комментария
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Позор.Позор.Позор (с)
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Александрова самая деревянная теннисистка в туре, просто полено.
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Ответ Великий Алонсо
Александрова самая деревянная теннисистка в туре, просто полено.
Самса и Кудер не отстают. Святая троица.
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