Александрова третий раз в карьере взяла в матче один гейм
Екатерина Александрова уступила Александре Саснович во втором круге в Риме – 0:6, 1:6. Матч продолжался 59 минут.
Для Александровой это одно из трех самых разгромных поражений в карьере. С таким же счетом, как сегодня, она дважды уступила в 2018-м: Мэдисон Киз на Australian Open и Су-Вэй Се в Сеуле.
Саснович пятый раз выиграла, отдав один гейм. Кроме того, у нее на счету одна победа с двумя баранками (в 2013-м на турнире ITF над Жюстин Еголкой).
Теперь белоруска встретится с Анжелик Кербер, сегодня разгромившей Веронику Кудерметову.