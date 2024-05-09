Надаль о камбэке «Реала» против «Баварии» в ЛЧ: «Это не удача, когда такие вещи происходят много раз»

Теги Бавария Реал Мадрид Ла Лига Лига чемпионов УЕФА Рафаэль Надаль Футбол

Рафаэль Надаль прокомментировал камбэк «Реала» против «Баварии».

В ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов мадридский клуб проигрывал 0:1 к 88-й минуте, но затем сравнял счет и вышел вперед, пробившись в финал по сумме двух игр (4:3).

«В такой момент думаешь, что это удача, но когда такие вещи происходят так много раз, я не могу думать, что это удача», – сказал испанский теннисист и болельщик «Мадрида» в эфире Movistar Plus+.

Материалы по теме

9 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Один раз случайность, два раза совпадение, три раза закономерность.
Для Реала это стало нормой. Хоть это и кажется невероятным.
+18
-3
+15
Магия Бернабеу
+9
-3
+6
Один раз это случайность, два раза это случайность, больше - уже закономерность
+2
-2
0
Реал и ЛЧ, Рафа и РГ. Они должны быть вместе
+1
-1
0
Если бы Реал был бы велик, то мы бы увидели комбэк и магию на Этихаде в прошлом году, а не вынос тела
+2
-2
0
Ответ Nottingham Forest
Комментарий скрыт
Это Реал играет некрасиво? :)
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий