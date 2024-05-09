Надаль о камбэке «Реала» против «Баварии» в ЛЧ: «Это не удача, когда такие вещи происходят много раз»
Рафаэль Надаль прокомментировал камбэк «Реала» против «Баварии».
В ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов мадридский клуб проигрывал 0:1 к 88-й минуте, но затем сравнял счет и вышел вперед, пробившись в финал по сумме двух игр (4:3).
«В такой момент думаешь, что это удача, но когда такие вещи происходят так много раз, я не могу думать, что это удача», – сказал испанский теннисист и болельщик «Мадрида» в эфире Movistar Plus+.
Для Реала это стало нормой. Хоть это и кажется невероятным.