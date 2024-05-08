Энди Роддик: «У меня было несколько типов рака кожи с тех пор, как я завершил карьеру»

Теги Энди Роддик ATP Здоровье Теннис

Экс-первая ракетка мира Энди Роддик рассказал о том, что у него был рак.

Американец поделился этим в своем подкасте Served with Andy Roddick.

Роддику 41 год, он завершил карьеру в 2012-м.

«Думаю, мне надо об этом сказать. У меня было несколько типов рака кожи с тех пор, как я завершил карьеру. Лет шесть назад мне удалили плоскоклеточную опухоль на губе. Я никогда об этом не говорил.

Используйте солнцезащитные крема, наносите их детям – особенно, если они теннисисты. Может, у восьмилетнего ребенка ничего и не случится, но когда он вырастет и ему будет 38, могут появиться проблемы.

Теперь я проверяюсь время от времени и стучу по дереву. Но все хорошо».

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3 комментария
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Ответ простой на самом деле! Надо сдавать анализы раз в год обязательно! И при малейших признаках и симптомов чего-либо, бежать к врачу на обследование, не ждать, что само пройдёт, а то может быть поздно!!! Всем крепкого здоровья!!!
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