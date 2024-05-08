Энди Роддик: «У меня было несколько типов рака кожи с тех пор, как я завершил карьеру»
Экс-первая ракетка мира Энди Роддик рассказал о том, что у него был рак.
Американец поделился этим в своем подкасте Served with Andy Roddick.
Роддику 41 год, он завершил карьеру в 2012-м.
«Думаю, мне надо об этом сказать. У меня было несколько типов рака кожи с тех пор, как я завершил карьеру. Лет шесть назад мне удалили плоскоклеточную опухоль на губе. Я никогда об этом не говорил.
Используйте солнцезащитные крема, наносите их детям – особенно, если они теннисисты. Может, у восьмилетнего ребенка ничего и не случится, но когда он вырастет и ему будет 38, могут появиться проблемы.
Теперь я проверяюсь время от времени и стучу по дереву. Но все хорошо».