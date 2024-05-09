Маррей о том, как Надаль победил в розыгрыше после падения: «Лучшие спортсмены – те, кто быстрее всего думают»

Теги Рафаэль Надаль Энди Маррей ATP Открытый чемпионат Италии Теннис

Энди Маррей высказался об эпизоде из матча Рафаэля Надаля в Риме.

Испанец все равно отбил следующий мяч и выиграл розыгрыш.

«Я считаю, что лучшие спортсмены или игроки – те, кто быстрее всего думают, и вот великолепный пример.

Обратите внимание, как Рафа встает после падения... Он видит, что мяч летит достаточно медленно и он до него дотянется, поэтому за долю секунды вытирает правую руку о бедро на случай, если дальше по ходу розыгрыша нужно будет пробить с бэкхенда ❤️🔥».

Почему Надаль уже не так страшен на грунте, как раньше?

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