Дочь миллиардера – одна из трех лучших теннисисток мира. Ее отцу принадлежат команды НХЛ и НФЛ, но она к себе относится иронично

От редакции: текст впервые опубликован в феврале-2021, но обновлен и дополнен.

История Джессики Пегулы.

В середине октября 138-я ракетка мира Анна Блинкова выиграла первый титул в карьере, после чего в твиттере шутили, что у нее теперь столько же трофеев, сколько у двух теннисисток топ-10 – Марии Саккари и Джессики Пегулы. Наблюдение получилось таким метким, что его лайкнула даже Дарья Касаткина.

Сразу после этого Саккари и Пегула вышли в финал большого турнира в Гвадалахаре, так что второй титул одной из них был гарантирован. Забрала его в итоге 28-летняя Пегула, которая к тому же за счет этого стала третьей ракеткой мира.

В этом сезоне Джессика по праву одна из лучших теннисисток мира. У нее:

• 41 победа, и по этому показателю она уступает только Онс Жабер (46) и Иге Швентек (62);

• три четвертьфинала на турнирах «Большого шлема»;

• четыре полуфинала и два финала на турнирах WTA 1000;

• а еще она четвертая ракетка мира и финалистка «Ролан Гаррос» в паре.

При этом в плане медийности она явно своим результатам не соответствует – даже несмотря на то, что она американка. Но ее саму это не напрягает: «Да, я немного в тени. Многие меня не знают, их не волнует, что я №1 в США. Они думают, что я скучная (улыбается). Я и не против».

Отсутствие больших побед и теневой статус привели к тому, что в соцсетях некоторые с недоумением заметили, когда Пегула дебютировала в топ-5. Она это заметила и ответила ироничным «сама в шоке».

Пегула говорила, что недостаток внимания к ней можно объяснить тем, что она пока не выиграла ничего большого. В Гвадалахаре она сделала первый шаг к тому, чтобы исправить эту ситуацию, а теперь нацеливается на «Большие шлемы»: «Это же следующий шаг, да?»

Вообще ее продвижение в туре вообще было очень поступательным. В основной сетке турнира WTA она впервые сыграла через три года после начала карьеры – пройдя квалификацию. А на «Большой шлем» впервые попала только в 2015-м – тоже через квалификацию, причем с восьмой попытки.

Это довольно необычно для американского тенниса – ведь в США много турниров основного тура, на которые местным охотно раздают wild card. И Пегула к тому же не простая местная – а дочка миллиардера.

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Отца Пегулы зовут Терренс. В 1983-м он одолжил у родных и друзей $7 500 и основал компанию East Resources. Компания постепенно развивалась, Пегула покупал землю в штате Нью-Йорк и Виргиния и в конце нулевых мощно поднялся. В глубоких слоях принадлежащей ему земли обнаружили газ, который можно было добывать при помощи гидроразрыва пласта – того самого фрекинга, из-за которого у некоторых американцев из кранов течет горючая вода.

В итоге в 2010-м Пегула продал большую часть активов компании за $4,7 млрд, а в 2014-м сбыл остальные, заработав еще 1,75 млрд.

Сейчас Пегула почти полностью ушел из добывающей промышленности и сосредоточился на спорте и индустрии развлечений. Ему принадлежат пять спортивных команд из Баффало – включая «Баффало Сейбрс» из НХЛ (купил за $189 млн) и «Баффало Биллс» из НФЛ. За «Биллс» он в 2014-м заплатил 1,4 млрд и в борьбе за команду обошел Дональда Трампа. Тот после этого с обидой написал в твиттере: «Ого, рейтинги НФЛ мощно падают. Рад, что не купил «Биллс».

Еще Пегуле принадлежит лейбл, который выпускает музыку кантри, и много разной недвижимости. В целом большая часть активов Пегулы объединена в компанию Pegula Sports and Entertainment, которой управляет мама теннисистки – Ким. И в этой компании работает Тэйлор Гахаген, за которого Джессика в 2021-м вышла замуж.

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Джессика Пегула рассказывала, что богатство семьи ей, конечно, помогало – в плане того, что оно дает возможность развиваться. Отец очень рано преподал ей урок: «Он сказал, что никто не подарит ничего просто так, что нужно много работать и зарабатывать все, что у тебя есть. Отец поднялся с нуля. И мне тоже всегда приходилось работать. Родители не давали мне задирать нос, и я это очень ценю».

Семья скорее помогает ей учиться – и Джессике это делать чуть легче, потому что ей находят лучших учителей. Например, в начале карьеры ее тренировал Майкл Джойс – сразу после того, как шесть с половиной лет проработал с Марией Шараповой. Джойс рассказывал, что думал над ее предложением полгода.

Конечно, у дочери владельца пяти спортивных команд есть возможность учиться не только у теннисистов. Команду НФЛ ее семья купила, когда она стволовыми клетками лечила травму колена, и Пегула смогла изнутри посмотреть, как там все устроено. «Конечно, мало у кого есть такая возможность, так что это было классно», – рассказывала Джессика.

Посмотрев на жизнь футболистов, она поняла, что теннис очень жесткий: «Им намного проще. Приезжаешь на стадион, и там, например, работают диетологи, которые каждому готовят отдельный обед. У нас в теннисе нет ничего такого».

И ее тяжелую теннисную жизнь родители не особо облегчают. Например, она рассказывала, что не летает по турнирам на частном самолете: «Я бы хотела. Но нет, летаю в экономе рядом с туалетом, как все остальные».

А еще Пегула прекрасно осознает, что ее история не особо располагает простых людей: «Я осознаю, что оказалась в более привилегированном положении, чем другие. Я стараюсь быть проще, и мне кажется, у меня получается. Такие истории, наверное, не привлекают. Хотя кому-то это может показаться интересным. Я знаю, что есть такие люди, и все понимаю».

При этом она настаивает, что ее привилегии никак не стимулировали ее желание ворваться в теннис: «Я ставила цель стать профессиональной теннисисткой с 7 лет. Она появилась намного раньше, чем наша семья купила «Биллс» и «Сейбрс». Многие этого не понимаю.

Теннис всегда был моей целью, моей мечтой».

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Фото: Gettyimages.ru/Matthew Stockman, Daniel Pockett, Tom Szczerbowski, Sarah Stier