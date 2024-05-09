Бушар провела и выиграла первый матч в 2024-м

Эжени Бушар вышла во второй круг турнира ITF в Зефирхилсе.

Она разгромила №224 Жюстину Микульските – 6:1, 6:2.

Для канадки это первый матч в сезоне, она не играла с сентября 2023-го. В этот период она выступала в профессиональном туре по пиклболу.

В рейтинге WTA экс-пятая ракетка мира сейчас занимает 466-ю строчку.

Теперь она поборется с №265 Фанни Штоллар.

Пиклбол – это недотеннис, но в него уже играют миллионы. А Гейтс, Клуни и Леброн вливают в него деньги