Бушар провела и выиграла первый матч в 2024-м

Теги WTA челленджеры и турниры ITF Эжени Бушар Фанни Штоллар Жюстина Микульските Теннис

Эжени Бушар вышла во второй круг турнира ITF в Зефирхилсе.

Она разгромила №224 Жюстину Микульските – 6:1, 6:2.

Для канадки это первый матч в сезоне, она не играла с сентября 2023-го. В этот период она выступала в профессиональном туре по пиклболу.

В рейтинге WTA экс-пятая ракетка мира сейчас занимает 466-ю строчку.

Теперь она поборется с №265 Фанни Штоллар.

Пиклбол – это недотеннис, но в него уже играют миллионы. А Гейтс, Клуни и Леброн вливают в него деньги

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4 комментария
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Я думал, что она уже давно карьеру завершила)
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