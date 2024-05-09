Финалистку юниорского «Уимблдона»-2023 Бартункову временно отстранили за употребление допинга

18-летняя Никола Бартункова временно отстранена из-за положительных допинг-проб.

В анализах, взятых у нее в феврале на турнире ITF в Трнаве и в марте на турнире ITF в Мариборе, обнаружили триметазидин. Вскрытие проб B подтвердило результат проверки проб A.

Отстранение действует с 16 апреля.

8 апреля Бартункова поднялась на наивысшую в карьере 226-ю строчку рейтинга WTA. Она чемпионка трех грунтовых 25-тысячников ITF (все выиграла в прошлом сезоне). Кроме того, она финалистка юниорского «Уимблдона»-2023.

Триметазидин – препарат, который нашли у Камилы Валиевой. Для чего он нужен и улучшает ли результаты?