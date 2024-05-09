Финалистку юниорского «Уимблдона»-2023 Бартункову временно отстранили за употребление допинга

Теги допинг WTA Никола Бартункова Теннис

18-летняя Никола Бартункова временно отстранена из-за положительных допинг-проб.

В анализах, взятых у нее в феврале на турнире ITF в Трнаве и в марте на турнире ITF в Мариборе, обнаружили триметазидин. Вскрытие проб B подтвердило результат проверки проб A.

Отстранение действует с 16 апреля.

8 апреля Бартункова поднялась на наивысшую в карьере 226-ю строчку рейтинга WTA. Она чемпионка трех грунтовых 25-тысячников ITF (все выиграла в прошлом сезоне). Кроме того, она финалистка юниорского «Уимблдона»-2023.

Триметазидин – препарат, который нашли у Камилы Валиевой. Для чего он нужен и улучшает ли результаты?

12 комментариев
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Это ей Корнеева проиграла полуфинал , требую анулировать полуфинал Уима
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Хоть бы написали, из какой страны она. Просто какая-то "Бартункова". Чешка?
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Ответ Ivan Stasuk
Вообще то всех проверяют регулярно...
У нее очень странные результаты. Ее приглашают играть за сборную, она там обыгрывает игроков уровня Подороски в двух сетах, возвращается на уровень ИТФ - и влетает тысячным ракеткам. Потом юниорский Шлем и снова катком по всем, снова ИТФ - снова влеты. Потом снова сборная - снова потрясающий игры. Очень странно прямо
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Ямрихову бы тоже проверить не мешало
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4 года дадут?
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Ну 18 уже есть, можно сказочку придумать как Ястремская, мол сперму своего парня ела, оттуда и попало)
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WADA будет сурова и беспристрастна, поэтому допинг как- нибудь объяснят, так что не накажут))
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Ответ Ivan Stasuk
Это ей Корнеева проиграла полуфинал , требую анулировать полуфинал Уима
Да даже если и аннулировали бы, это ж только полуфинал был... Хотя в финале Нгуе Алина бы разнесла, учитывая их игру на итоговом...
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Ответ f0rz
Да даже если и аннулировали бы, это ж только полуфинал был... Хотя в финале Нгуе Алина бы разнесла, учитывая их игру на итоговом...
Ну финалистка УИма звучит, да и тарелочку маленькую дают на память
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Ответ Дмитрий Воронцов
Ямрихову бы тоже проверить не мешало
Вообще то всех проверяют регулярно...
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Ответ Дмитрий Воронцов
У нее очень странные результаты. Ее приглашают играть за сборную, она там обыгрывает игроков уровня Подороски в двух сетах, возвращается на уровень ИТФ - и влетает тысячным ракеткам. Потом юниорский Шлем и снова катком по всем, снова ИТФ - снова влеты. Потом снова сборная - снова потрясающий игры. Очень странно прямо
Ну как бы за сборную всегда на крыльях , а на АО 2024 она на голову всех лучше была, после ухода Алины и американки из юниоров
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