Надаль о состоянии: «Я доволен тем, как себя чувствую. Но теперь все матчи для меня более сложные и непредсказуемые, чем раньше, особенно на грунте»

Рафаэль Надаль рассказал о состоянии перед турниром в Риме.

В первом круге он встретится с квалифаером Зизу Бергсом.

– Как прошла для вас последняя неделя в плане тренировок? Удалось ли вам добиться дальнейшего прогресса после удачного выступления в Мадриде?

– Я немного побыл дома, а в субботу приехал сюда. В последние несколько дней я смог более-менее хорошо потренироваться.

Я очень рад, что буду играть в Риме. Это турнир, с которым у меня связано много незабываемых воспоминаний. Посмотрим.

Третья неделя подряд в туре, третий турнир подряд. Такого не было уже очень давно. Это хорошая новость.

Нужно изучать, как я буду играть каждый день. Но я доволен тем, как себя чувствую сегодня.

– Как вы оцениваете прогресс с момента возвращения в Барселону и до последних тренировок с точки зрения игры и физической формы?

– Каждый день по-разному. Это не такая линия, как сейчас (стабильно вверх), а немного такая (вверх-вниз). Даже после Барселоны у меня были сложные моменты в Мадриде. И здесь в первый день.

Но в целом линия идет наверх, без сомнений. Я рад быть сегодня там, где я есть, потому что месяц назад для меня было почти невозможно представить, что я смогу играть в Барселоне, потом в Мадриде, а теперь здесь, в Риме.

Всякое случается. Я смог принять вызов, смириться с тем, что в некоторые моменты не получалось прибавлять, как я хотел.

Я смог спрогрессировать, потому что делал все правильно. Старался избегать большого риска в плане сильного давления в матчах. Мадрид стал для меня хорошей проверкой – я играл два дня подряд, провел трехчасовой матч.

Мои ощущения стали лучше. И в плане тенниса тоже. Почему бы и нет? Я здесь, чтобы стараться изо всех сил. Теперь все матчи для меня тяжелые, сложные и более непредсказуемые, чем раньше, особенно на грунте.

Я это принимаю и принимаю этот вызов. Я с нетерпение жду того, как смогу заиграть, если буду продолжать работать так, как надо, и если мой организм это позволит.