Надаль о состоянии: «Я доволен тем, как себя чувствую. Но теперь все матчи для меня более сложные и непредсказуемые, чем раньше, особенно на грунте»
Рафаэль Надаль рассказал о состоянии перед турниром в Риме.
В первом круге он встретится с квалифаером Зизу Бергсом.
– Как прошла для вас последняя неделя в плане тренировок? Удалось ли вам добиться дальнейшего прогресса после удачного выступления в Мадриде?
– Я немного побыл дома, а в субботу приехал сюда. В последние несколько дней я смог более-менее хорошо потренироваться.
Я очень рад, что буду играть в Риме. Это турнир, с которым у меня связано много незабываемых воспоминаний. Посмотрим.
Третья неделя подряд в туре, третий турнир подряд. Такого не было уже очень давно. Это хорошая новость.
Нужно изучать, как я буду играть каждый день. Но я доволен тем, как себя чувствую сегодня.
– Как вы оцениваете прогресс с момента возвращения в Барселону и до последних тренировок с точки зрения игры и физической формы?
– Каждый день по-разному. Это не такая линия, как сейчас (стабильно вверх), а немного такая (вверх-вниз). Даже после Барселоны у меня были сложные моменты в Мадриде. И здесь в первый день.
Но в целом линия идет наверх, без сомнений. Я рад быть сегодня там, где я есть, потому что месяц назад для меня было почти невозможно представить, что я смогу играть в Барселоне, потом в Мадриде, а теперь здесь, в Риме.
Всякое случается. Я смог принять вызов, смириться с тем, что в некоторые моменты не получалось прибавлять, как я хотел.
Я смог спрогрессировать, потому что делал все правильно. Старался избегать большого риска в плане сильного давления в матчах. Мадрид стал для меня хорошей проверкой – я играл два дня подряд, провел трехчасовой матч.
Мои ощущения стали лучше. И в плане тенниса тоже. Почему бы и нет? Я здесь, чтобы стараться изо всех сил. Теперь все матчи для меня тяжелые, сложные и более непредсказуемые, чем раньше, особенно на грунте.
Я это принимаю и принимаю этот вызов. Я с нетерпение жду того, как смогу заиграть, если буду продолжать работать так, как надо, и если мой организм это позволит.