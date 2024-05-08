Джокович о новом фитнес-тренере: «Я уже сотрудничал с ним много лет и быстро адаптировался к его программе и подходу»

Новак Джокович рассказал о работе с новым фитнес-тренером Гебхардом Гритчем.

Ранее серб прекратил сотрудничество с Марко Паничи.

«Сейчас я работаю с фитнес-тренером, с которым сотрудничал много лет. Я быстро адаптировался к его программе и подходу. Мы очень хорошо знаем друг друга. Поэтому я чувствую, что мы с самого начала совпали в том, что хотим делать, как подходим к плану тренировок на корте и вне его. И с Ненадом [Зимоничем], конечно, то же самое.

Я доволен тем, как прошли последние 10-14 дней в плане подготовки и к этому турниру и, в особенности, к «Ролан Гаррос», «Уимблдону» и Олимпиаде. На этот блок мы настроены больше всего. Нам остается только подождать и увидеть, как все заработает на корте.

Тренировки со спарринг-партнерами очень отличаются от тренировок с главными соперниками – парнями, которые входят в топ-5 или топ-10.

Вчера я играл с [Григором] Димитровым, сегодня с [Хольгером] Руне. Мы играли тренировочные сеты. Для меня это отличная возможность почувствовать темп и набрать обороты.