Рыбакина о том, почему выбрала теннис, а не образование в Америке: «Я просто не хотела уезжать далеко от дома»
Елена Рыбакина рассказала, почему отказалась от образования в колледже в Америке.
– Знаю, у вас были предложения от колледжей, но вы решили сразу пойти в профессиональный теннис. Почему?
– Почему я выбрала теннис? Мне просто нравится в него играть.
– Но не в колледже?
– У меня был выбор поехать учиться в Америку и все такое, но я не очень хотела. Решила попробовать продолжать играть.
– Почему вы не хотели поехать? Вам больше нравилась жизнь профессионального спортсмена?
– Я просто не хотела уезжать далеко от дома, да.