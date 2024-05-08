Надаль о том, может ли календарь тура повышать риск травм: «Нельзя на это жаловаться. Просто принимаешь происходящее и идешь вперед»

Рафаэль Надаль прокомментировал травмы в мужском туре.

Сейчас Янник Синнер пропускает турнир в Риме из-за травмы бедра. Карлос Алькарс также пропускает этот турнир из-за травмы правой руки.

– Что вы думаете о серьезных травмах, которые сейчас получают очень молодые игроки – Янник Синнер, Карлос Алькараса? Есть ли у вас какие-нибудь идеи, как можно это решить? Может быть, играть по одному большому турниру в месяц, как делают с гонками в «Формуле-1», или...

– Травмы были всегда. В этом и дело.

Я понимаю, что для вас, ребята, то, что Янник здесь не играет, – ужасная новость, особенно с учетом того, какие результаты он показывает в этом году. Но мы можем говорить об этом часами, потому что, в конце концов, мы говорим об этом уже много лет. Это снова стало повесткой дня из-за отсутствия Карлоса и Янника.

Ничего не изменилось. Просто так совпало, что два топ-игрока сегодня травмированы. Так что разговор о том, что лучшие игроки мира не смогут сыграть в Риме, гораздо глубже.

Если мы хотим порассуждать о том, почему люди получают травмы, я скажу вам совершенно четко: доводишь организм до предела – получаешь травму. Когда игра становится все быстрее, быстрее и быстрее, случаются травмы. Большую часть года мы играем на харде, это более жесткое покрытие, и мы получаем травмы. Это простой ответ.

Есть другая сторона. Она касается турниров, бизнеса, спорта как такового. Это уже другой разговор. В конце концов, игроки хотят зарабатывать деньги. Турниры тоже хотят зарабатывать деньги. Тогда получается весь цикл. И мы беремся за эту роль.

Всякое бывает. Не надо рассказывать мне о травмах, о том, что я пропустил много важных, очень важных турниров в своей карьере из-за травм. Нельзя на это жаловаться. Просто принимаешь происходящее и идешь вперед. Получил травму – нужно хорошо восстановиться.

Они молоды. У них еще будет куча возможностей сыграть в Риме и добиться здесь успеха. Не надо устраивать драму. Турнир выживет и без Карлоса и Янника, которые очень важны сегодня для любого соревнования.

Конечно, для Италии ужасно, что Янник не сыграет здесь при учете того, насколько он важен для своей страны. Даже мне, как зрителю, как его коллеге, очень жаль его, потому что он заслуживает того, чтобы играть здесь.

Вот и все. Я желаю ему и, конечно, Карлосу всего наилучшего и хочу встретиться с ними на «Ролан Гаррос».