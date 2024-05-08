Надаль о том, может ли календарь тура повышать риск травм: «Нельзя на это жаловаться. Просто принимаешь происходящее и идешь вперед»

Теги Рафаэль Надаль ATP Открытый чемпионат Италии Карлос Алькарас Янник Синнер Теннис

Рафаэль Надаль прокомментировал травмы в мужском туре.

Сейчас Янник Синнер пропускает турнир в Риме из-за травмы бедра. Карлос Алькарс также пропускает этот турнир из-за травмы правой руки.

– Что вы думаете о серьезных травмах, которые сейчас получают очень молодые игроки – Янник Синнер, Карлос Алькараса? Есть ли у вас какие-нибудь идеи, как можно это решить? Может быть, играть по одному большому турниру в месяц, как делают с гонками в «Формуле-1», или...

– Травмы были всегда. В этом и дело.

Я понимаю, что для вас, ребята, то, что Янник здесь не играет, – ужасная новость, особенно с учетом того, какие результаты он показывает в этом году. Но мы можем говорить об этом часами, потому что, в конце концов, мы говорим об этом уже много лет. Это снова стало повесткой дня из-за отсутствия Карлоса и Янника.

Ничего не изменилось. Просто так совпало, что два топ-игрока сегодня травмированы. Так что разговор о том, что лучшие игроки мира не смогут сыграть в Риме, гораздо глубже.

Если мы хотим порассуждать о том, почему люди получают травмы, я скажу вам совершенно четко: доводишь организм до предела – получаешь травму. Когда игра становится все быстрее, быстрее и быстрее, случаются травмы. Большую часть года мы играем на харде, это более жесткое покрытие, и мы получаем травмы. Это простой ответ.

Есть другая сторона. Она касается турниров, бизнеса, спорта как такового. Это уже другой разговор. В конце концов, игроки хотят зарабатывать деньги. Турниры тоже хотят зарабатывать деньги. Тогда получается весь цикл. И мы беремся за эту роль.

Всякое бывает. Не надо рассказывать мне о травмах, о том, что я пропустил много важных, очень важных турниров в своей карьере из-за травм. Нельзя на это жаловаться. Просто принимаешь происходящее и идешь вперед. Получил травму – нужно хорошо восстановиться.

Они молоды. У них еще будет куча возможностей сыграть в Риме и добиться здесь успеха. Не надо устраивать драму. Турнир выживет и без Карлоса и Янника, которые очень важны сегодня для любого соревнования.

Конечно, для Италии ужасно, что Янник не сыграет здесь при учете того, насколько он важен для своей страны. Даже мне, как зрителю, как его коллеге, очень жаль его, потому что он заслуживает того, чтобы играть здесь.

Вот и все. Я желаю ему и, конечно, Карлосу всего наилучшего и хочу встретиться с ними на «Ролан Гаррос».

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16 комментариев
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Нельзя жаловаться, но мне можно
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Рафик всегда был жалким конформистом. Если ATP решит сделать все турниры, скажем, трехнедельными, он только пожмет плечами и скажет: надо так надо. Новак, помнится, бодался с теннисными боссами за повышение призовых игрокам вне топ-100. Такая позиция вызывает уважение. Рафику и Роджеру всегда было плевать на всех кроме себя.
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+6
Ответ Доминик
Рафик всегда был жалким конформистом. Если ATP решит сделать все турниры, скажем, трехнедельными, он только пожмет плечами и скажет: надо так надо. Новак, помнится, бодался с теннисными боссами за повышение призовых игрокам вне топ-100. Такая позиция вызывает уважение. Рафику и Роджеру всегда было плевать на всех кроме себя.
Сейчас прибежит cosset и скажет,что серб-лицемерный и ничего не делает со своей организацией,а Рафуля,который будет сглатывать все на свете,лишь бы казаться святошей-мудрым и честным))
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Ответ Stas Salesov
Твой Джокович - дешевый популист, не сделавший ровным счетом ничего. Но поболтать на камеру о несправедливости вокруг - это всегда пожалуйста, а бодался с теннисными боссами он разве что во сне) Хотелось бы взглянуть на финансовую отчетность его профсоюзной организации
Твоему Рафику влом даже на камеру поболтать о несправедливости. Он может только кивать и заглядывать в рот боссам. Всегда со всеми согласен и всех любит, делая вид, что не замечает проблем.
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– Что вы думаете о серьезных травмах, которые сейчас получают очень молодые игроки – Янник Синнер, Карлос Алькарас? Есть ли у вас какие-нибудь идеи, как можно это решить?
– Не надо рассказывать мне о травмах, о том, что я пропустил много важных, очень важных турниров в своей карьере из-за травм
(с)

ээммм .... Так никто у Рафика про него себялюбимого и не спрашивал. И рассказывать про травмы ему никто не собирался. И что да почему он там напропускал, тоже мало кого волнует.
Чёткий и конкретный вопрос: Синнёр и Карась, связь между количеством турниров и вероятностью получения травм.
В вопросе даже есть подсказка, с отсылом к Ф1.
А в ответ ....
Вамосно, чё
пхх))))
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Рафулик: нельзя на это жаловаться
тоже Рафулик: жалуется буквально на всё подряд
🤣🤣🤣
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Ответ Valery24
Сейчас прибежит cosset и скажет,что серб-лицемерный и ничего не делает со своей организацией,а Рафуля,который будет сглатывать все на свете,лишь бы казаться святошей-мудрым и честным))
так и вижу, как через несколько месяцев:
Рафулик: надо чистить зубы два раза в день
cosset и прочие фанатки: какой мудрый Каа!!!
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Ответ Евгений Фабиянчук
так и вижу, как через несколько месяцев: Рафулик: надо чистить зубы два раза в день cosset и прочие фанатки: какой мудрый Каа!!!
Просто они их вообще не чистят ))))
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+2
Ответ Stas Salesov
Твой Джокович - дешевый популист, не сделавший ровным счетом ничего. Но поболтать на камеру о несправедливости вокруг - это всегда пожалуйста, а бодался с теннисными боссами он разве что во сне) Хотелось бы взглянуть на финансовую отчетность его профсоюзной организации
Новак ничего не сделал? Серьёзно?
А существенное(!) увеличение призовых в первых кругах турниров - с неба свалилось, да? В выигрыше прежде всего низкорейтинговые теннисисты. За поздние стадии (= для ТОПов) призовые не увеличили.
Это добренькие дяди из АТР так расчувствовались, что аж барышами поделились? Или опять итальянская мафия деньжат подкинула?
Тут вижу, тут не вижу - это так вамосно.
пхх))))
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Нельзя жаловаться. Просто гробишь здоровье и играешь на уколах и уловках врачей
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Вообще не понятно, почему травмы Синнера и Алькараса объединяют вместе, если это две разные истории. В первом случае человек вывел себя на пик формы еще в сентябре прошлого года и держал ее аж до грунта, что должно было привести к травме. Во втором случае повлияла смена мячей. Ни там, ни здесь календарь вообще не виноват. Но почему-то тему календаря стали активно мусолить, а он гораздо более щадящий, чем еще 20 лет назад. Кстати, забывать о том, кто в свое время поспособствовал тому, что на мастерсах и итоговом перестали играть в финалах 5 сетов, тоже не стоит.
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