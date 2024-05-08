Стефанос Циципас: «Был бы счастлив получить от «Спартака» футболку. Храню майку с Олимпиады 1956 года, где мой дедушка стал чемпионом – самая важная вещь, которая у меня есть»

Восьмая ракетка мира Стефанос Циципас хотел бы получить футболку «Спартака».

Циципас является внуком игрока « » , который выигрывал олимпийское золото в Мельбурне в составе сборной в 1956 году.

– Болеете за московский «Спартак», главную команду в карьере вашего дедушки?

– Да, конечно! Сто процентов! И был бы счастлив получить от «Спартака» футболку!

– Вы когда-нибудь были на матчах «Спартака»?

– Никогда. Был бы счастлив побывать.

– Ваша мама мне рассказывала, что, когда вы были ребенком, она одевала вас в спартаковскую экипировку.

– Да, отлично это помню. У меня была пара комплектов, тогда образовалась хорошая их коллекция! А однажды я заказал футболку – но не спартаковскую – онлайн, случайно увидел ее в интернете.

Это была винтажная майка adidas с Олимпиады 1956 года в Мельбурне, с футбольного турнира, и я незамедлительно ее купил. Потому что это был уникальный экземпляр с тех самых Игр, где мой дедушка стал чемпионом, чуть ли не последний в доступе!

И она по-прежнему у меня хранится. Это самая важная вещь, которая у меня есть, потому что связывает меня с памятью о деде и о том турнире, где у него была такая победа. Наверное, сам Бог послал мне ее, чтобы у меня была возможность увидеть, купить и пощупать ее, – сказал теннисист.