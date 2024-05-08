Стефанос Циципас: «Был бы счастлив получить от «Спартака» футболку. Храню майку с Олимпиады 1956 года, где мой дедушка стал чемпионом – самая важная вещь, которая у меня есть»

Теги Спартак премьер-лига Россия ATP сборная СССР Сергей Сальников Олимпийский футбольный турнир Стефанос Циципас Спорт-Экспресс Футбол

Восьмая ракетка мира Стефанос Циципас хотел бы получить футболку «Спартака».

Циципас является внуком игрока «Спартака» Сергея Сальникова, который выигрывал олимпийское золото в Мельбурне в составе сборной СССР в 1956 году.

– Болеете за московский «Спартак», главную команду в карьере вашего дедушки?

– Да, конечно! Сто процентов! И был бы счастлив получить от «Спартака» футболку!

– Вы когда-нибудь были на матчах «Спартака»?

– Никогда. Был бы счастлив побывать.

– Ваша мама мне рассказывала, что, когда вы были ребенком, она одевала вас в спартаковскую экипировку.

– Да, отлично это помню. У меня была пара комплектов, тогда образовалась хорошая их коллекция! А однажды я заказал футболку – но не спартаковскую – онлайн, случайно увидел ее в интернете.

Это была винтажная майка adidas с Олимпиады 1956 года в Мельбурне, с футбольного турнира, и я незамедлительно ее купил. Потому что это был уникальный экземпляр с тех самых Игр, где мой дедушка стал чемпионом, чуть ли не последний в доступе!

И она по-прежнему у меня хранится. Это самая важная вещь, которая у меня есть, потому что связывает меня с памятью о деде и о том турнире, где у него была такая победа. Наверное, сам Бог послал мне ее, чтобы у меня была возможность увидеть, купить и пощупать ее, – сказал теннисист.

Материалы по теме

10 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
С неожиданной стороны Стефан себя показывает! Не ожидал? Молодец 👍
+23
-3
+20
Ответ OldRedWhite
Пусть меняет спортивное гражданство ! Вот тогда молодец
Зачем греку менять спортивное гражданство? Чтобы что?)
+4
0
+4
Есть чем гордиться. а теперь даже не помню, когда последний раз на ОИ сборная попадала.
+2
0
+2
Ответ Spaten
Сальников ещё был очень крутой комментатор
Синявский наверно
+2
0
+2
если Спартак оставит это без внимания, то ....
+2
-1
+1
Швентек напряглась в тревожном ожидании
+2
-1
+1
ниче себе
0
0
0
Ответ Spaten
Сальников ещё был очень крутой комментатор
Только не комментатор, а пловец-стайер, олимпийский чемпион Москвы.
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий