Соболенко о поражении в Мадриде: «Это уже в прошлом. Зачем мне там оставаться?»

Арина Соболенко рассказала, как оправлялась от поражения в финале в Мадриде.

,Белоруска уступила в финале Иге Швентек со счетом 5:7, 6:4, 6:7(7). У Соболенко было три матчбола.

«Если бы я проиграла 0:6, 0:6, я бы определенно еще долго бы расстраивалась. Чувствовала бы, что недостаточно выложилась. Но я оставила в том матче всю себя. Я сражалась за каждое очко, насколько могла. Да, я упустила пару возможностей.

С другой стороны, дело не в том, что я в чем-то ошиблась. Просто у нее получилось чуть лучше играть в ключевые моменты – в следующий раз лучше сыграю я.

Это уже в прошлом. Зачем мне там оставаться? Лучше двигаться дальше и работать чуть больше, чтобы в следующий раз быть уверенным, что смогу играть лучше».