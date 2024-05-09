Хольгер Руне: «Я справился с физическими проблемами и надеюсь, что на этот раз придет мой черед выиграть значимый титул»

Хольгер Руне считает, что травмы топов спровоцированы интенсивным календарем.

– В этом году в Риме вы защищаете финал, и на турнире не будет Синнера и Алькараса, потому что они травмированы.

– Очень жаль, было бы здорово с ними сыграть. К счастью, скоро будут другие возможности. Мне кажется, они правильно сделали, что снялись, потому что для нас крайне важно заботиться о своем теле.

Мы молоды, у нас впереди долгая карьера, и в таких вопросах нужно принимать мудрые решения. Они очень сильные игроки, и я уверен, что они скоро вернутся на высокий уровень.

– Кажется, вы справились с проблемами, которые долгое время вас сдерживали.

– У меня был очень трудный период, играть с болью тяжело и физически, и психологически. Теперь я справился с физическими проблемами, начинаю стабильно играть и надеюсь, что на этот раз придет мой черед выиграть значимый титул.

– Вы все так молоды, но у вас столько травм. Как же так?

– Мы часто играем, у нас много турниров подряд, и все они обязательны. Если мы их пропускаем, то получаем большие штрафы.