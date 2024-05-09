Хольгер Руне: «Я справился с физическими проблемами и надеюсь, что на этот раз придет мой черед выиграть значимый титул»

Теги травмы ATP Открытый чемпионат Италии Карлос Алькарас Янник Синнер Хольгер Руне Теннис

Хольгер Руне считает, что травмы топов спровоцированы интенсивным календарем.

– В этом году в Риме вы защищаете финал, и на турнире не будет Синнера и Алькараса, потому что они травмированы.

– Очень жаль, было бы здорово с ними сыграть. К счастью, скоро будут другие возможности. Мне кажется, они правильно сделали, что снялись, потому что для нас крайне важно заботиться о своем теле.

Мы молоды, у нас впереди долгая карьера, и в таких вопросах нужно принимать мудрые решения. Они очень сильные игроки, и я уверен, что они скоро вернутся на высокий уровень.

– Кажется, вы справились с проблемами, которые долгое время вас сдерживали.

– У меня был очень трудный период, играть с болью тяжело и физически, и психологически. Теперь я справился с физическими проблемами, начинаю стабильно играть и надеюсь, что на этот раз придет мой черед выиграть значимый титул.

– Вы все так молоды, но у вас столько травм. Как же так?

– Мы часто играем, у нас много турниров подряд, и все они обязательны. Если мы их пропускаем, то получаем большие штрафы.

3 комментария
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Ну все, Руняша идет за РГ, бойся Грикспор и Марожан!
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Позитивная новость, если справился с травмами. Теперь бы ещё и тренера толкового вместо Муратоглы.
Успехов XPyнe!
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Ответ S.Graf
Позитивная новость, если справился с травмами. Теперь бы ещё и тренера толкового вместо Муратоглы. Успехов XPyнe!
А какой ему нужен толковый тренер?) Может Вайду или Мойю пригласить после ухода старины, только поможет ли?
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