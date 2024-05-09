Надаль ни разу не проигрывал в первом круге грунтового турнира

Рафаэль Надаль прошел 108-ю ракетку мира Зизу Бергса (Q) в первом круге в Риме – 4:6, 6:3, 6:4. Матч длился 2 часа 53 минуты.

Надаль никогда не проигрывал на «Мастерсах» квалифаерам и лаки-лузерам (41:0).

Надаль выступает в Риме 19-й раз в карьере, но только третий раз начал с первого круга (также в 2005-м и 2006-м, когда сеяные не получали BYE). В двух предыдущих случаях он победил и в итоге взял титул.

Испанец никогда не проигрывал в первом круге грунтовых турниров уровня ATP (47:0).

В 2008-м в Риме он проиграл во втором круге, но в стартовом для себя матче Хуану Карлосу Ферреро. На всех остальных грунтовых турнирах в карьере он выигрывал минимум один матч (112:1).

Надаль – единственный 10-кратный чемпион римского «Мастерса». Также он рекордсмен по победным матчам на турнире (70).

Теперь он поборется с Хубертом Хуркачем.

Почему Надаль уже не так страшен на грунте, как раньше?