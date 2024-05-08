Новак Джокович: «Думаю, я на правильном пути, чтобы выйти на пик формы к «Ролан Гаррос»

Теги Новак Джокович ATP Открытый чемпионат Италии Теннис

Новак Джокович рассказал о подготовке к турниру в Риме.

– Как ваша физическая форма? Все ли в порядке после Монте-Карло? Были ли какие-то проблемы? Работали ли вы над этим в течение последнего месяца?

– Да, работал. У меня было много времени на отдых и тренировки. Я провел хороший тренировочный блок. Я приехал в Рим пару дней назад, чтобы потренироваться на центральном корте и чтобы у меня было время подготовиться к встречам с топ-игроками.

Конечно, это совсем другое дело, когда ты тренируешься с ними, играешь тренировочные сеты, видишь, на каком уровне находится игра. Работаешь над тем, чтобы набрать прекрасную форму к первому официальному матчу, так что...

Думаю, я на правильном пути, чтобы выйти на пик формы к «Ролан Гаррос». Надеюсь, в Риме я сыграю лучше, чем в Монте-Карло (серб дошел до полуфинала – Sports). Хочется пройти далеко.

Но посмотрим. Все поменялось – это первый раз, когда турниры в Мадриде и Риме занимют почти по две недели, как в Индиан-Уэллс и Майами. Это дает больше времени на восстановление между матчами, что, думаю, для меня полезно.

Материалы по теме

Комментарии
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий