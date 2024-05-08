Новак Джокович: «Думаю, я на правильном пути, чтобы выйти на пик формы к «Ролан Гаррос»

Новак Джокович рассказал о подготовке к турниру в Риме.

– Как ваша физическая форма? Все ли в порядке после Монте-Карло? Были ли какие-то проблемы? Работали ли вы над этим в течение последнего месяца?

– Да, работал. У меня было много времени на отдых и тренировки. Я провел хороший тренировочный блок. Я приехал в Рим пару дней назад, чтобы потренироваться на центральном корте и чтобы у меня было время подготовиться к встречам с топ-игроками.

Конечно, это совсем другое дело, когда ты тренируешься с ними, играешь тренировочные сеты, видишь, на каком уровне находится игра. Работаешь над тем, чтобы набрать прекрасную форму к первому официальному матчу, так что...

Думаю, я на правильном пути, чтобы выйти на пик формы к «Ролан Гаррос». Надеюсь, в Риме я сыграю лучше, чем в Монте-Карло (серб дошел до полуфинала – Sports). Хочется пройти далеко.

Но посмотрим. Все поменялось – это первый раз, когда турниры в Мадриде и Риме занимют почти по две недели, как в Индиан-Уэллс и Майами. Это дает больше времени на восстановление между матчами, что, думаю, для меня полезно.