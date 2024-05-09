Рафаэль Надаль: «Настал момент, когда нужно выкладываться на все 100% и преодолеть страх, который я испытываю при некоторых ударах»

Рафаэль Надаль оценил свое физическое состояние в преддверии «Ролан Гаррос».

Сегодня он за 2 часа 53 минуты обыграл Зизу Бергса (4:6, 6:3, 6:4).

– Насколько трудно выкладываться в таких матчах, зная, что нужно экономить силы или стараться не травмироваться?

– Это тяжело, потому что я все делал постепенно, стараясь понемногу прибавлять с каждым днем.

Но настал момент, когда нужно попробовать выкладываться на все 100%. Это нелегко, я должен преодолеть страх, который испытываю при некоторых ударах, потому что, например, в Брисбене я надорвал мышцы в том месте, где в прошлом году перенес операцию. Мне пришлось удалить важную часть поясничного сухожилия, из-за чего соседние мышцы нагружаются сильнее, чем раньше. Нужно время, чтобы все эти мышцы приспособились к новой координации. Но у меня ведь нет столько времени. Вот в чем проблема, такова реальность.

Я надеялся, что пройду этот путь с начала сезона до Монте-Карло и там смогу играть на 100%. Этого не произошло, потому что у меня были проблемы с мышцами пресса.

Я прибавил за последние три недели в туре. Но настал момент, когда нужно выкладываться по полной. Если что-то произойдет, значит, так и будет. Такова реальность.

Это не Мадрид, не Барселона, где мне нужно было проанализировать прогресс, понять, смогу ли я приспособиться перед предстоящими неделями. Все это уже позади, и мы в Риме.

Всего через две с половиной недели «Ролан Гаррос», поэтому... Настал момент ответить самому себе, способен ли я выжать из себя максимум, необходимый, чтобы быть готовым к тому, что меня ждет.

Я говорю не только о «Ролан Гаррос». Я говорю о следующем матче. Мне нужно преодолеть этот страх. Такие матчи, как сегодня, помогают. Иногда я двигался быстрее, иногда – нет. Мне нужно привыкнуть, начать рисковать.

Момент настал. Если что-то пойдет не так, мы с этим смиримся. Но сейчас пора поднажать. Сейчас я готов к этому чуть больше, чем раньше.