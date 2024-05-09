Стефанос Циципас: «Очень люблю теннис Рублева и его человеческие качества. Он несет на корт и за его пределы очень хорошие ценности»

Стефанос Циципас считает, что его отношения с Даниилом Медведевым улучшились.

– Не скажу, что мы много разговариваем, но отношения лучше, чем были годы назад. Мы оба оставили позади то, что происходило. В свое время в Майами во время нашей игры, по-моему, в 2018 году, случился странный инцидент. При ударе я задел сетку и еще через три удара выиграл тот розыгрыш. Даниил захотел, чтобы я извинился. Я был очень рассержен, когда он об этом попросил, поскольку это мое дело – извиняться или нет. В то же время просто об этом забыл, потому что это был долгий розыгрыш и я был сконцентрирован на мяче.

Это создало напряжение в конце того гейма, который я проиграл. Хотя считал, что должен был выиграть, и думал, что на это повлияло именно его требование извиниться. Он пытался играть со мной в «игры разума», а я был еще очень молодым и незрелым по сравнению с сегодняшним днем. Сейчас, столкнувшись с подобной ситуацией, повел бы себя совсем иначе. А тогда, только дебютировав в туре, был по-спортивному очень злой и заводился даже от того, что не требовало такой реакции. И сказал ему после игры у сетки плохие вещи, о которых сейчас жалею. Но у меня было ощущение, что он хотел создать проблемы во время игры. Я к тому времени с таким почти не сталкивался и счел это очень токсичным с его стороны.

– Пошли бы сейчас с ним выпить по бокалу вина, если бы возникла такая идея?

– Все-таки не думаю, ха-ха. Пока мы еще не на таком уровне взаимоотношений.

– А какие отношения у вас с другими российскими теннисистами?

– Фантастические. Считаю Андрея Рублева великолепной личностью, очень люблю его теннис и человеческие качества. Он несет на корт и за его пределы очень хорошие ценности. Восхищаюсь им, он щедрый и просто замечательный человек. И веселый, что можно сказать далеко не обо всех теннисистах.

Карен тоже прекрасный и приветливый парень, всегда здоровается, у нас никогда не было никаких проблем. Я их всех уважаю! В том числе и Даниила – за то, что он сделал для тенниса. Просто не повезло, что у нас случились такие трения из-за одного эпизода. Пожалуй, я ждал извинений после того, что он такое начал. И сам в этом случае готов был попросить прощения. Но их не прозвучало. Теперь мы притворяемся, что этого никогда и не было.

Однажды два года назад я сказал кое-что неприятное и Рублеву, о чем тоже очень жалею. И вот тут я посчитал важным через неделю подойти к Андрею и извиниться, объяснить, что не хотел этого говорить, но был очень зол после игры и по какой-то причине выплеснул эту злость на соперника, что было неправильно. Сказал ему: «Я был неправ, и то, что я сказал, не имеет ничего общего с тем, что реально думаю». Мы объяснились и пошли дальше. Знаю, что те слова были моей ошибкой. Думаю, что и другие люди должны признавать свои ошибки. Такова жизнь, что в ней без них не обходится, – сказал Циципас в интервью «Спорт-Экспресс».

«Он сказал «сраный русский». Это нормально?» С чего началась вражда Медведева и Циципаса

Циципас и Бадоса – все, расстались. А ведь была главная пара тенниса