Осака о Швентек: «Не представляю, как ей удается так долго быть №1, потому что я была первой ракеткой мира пять секунд»

Теги WTA Наоми Осака Арина Соболенко Ига Швентек Теннис

Наоми Осака поделилась мыслями об Иге Швентек.

 Сейчас полька проводит 102-ю неделю в статусе №1. Осака была первой ракеткой мира 25 недель.

– Что вы скажете об Иге Швентек и ее достижениях?

– Я с ней еще не играла [после возвращения из декрета].

– Но в прошлом вы встречались.

– Я всегда говорю, что она удивительная. Не представляю, как ей удается так долго оставаться №1 и постоянно показывать высокие результаты на всех турнирах. Потому что я была первой ракеткой мира всего пять секунд (улыбается). Я считаю, что она развивает спорт.

Еще очень интересно смотреть за игрой Арины Соболенко. Надеюсь, однажды сыграю с ними обеими.

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1 комментарий
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Это да, Швентек уже 3 года подряд не болеет, не пропускает турниры (под влиянием внешних факторов) и не травмируется. Просто живой андроид. Ее бы надо на тестостерон как минимум проверить, она, прямо скажем, на женщину мало похожа.
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