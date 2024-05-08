Осака о Швентек: «Не представляю, как ей удается так долго быть №1, потому что я была первой ракеткой мира пять секунд»

Наоми Осака поделилась мыслями об Иге Швентек.

Сейчас полька проводит 102-ю неделю в статусе №1. Осака была первой ракеткой мира 25 недель.

– Что вы скажете об Иге Швентек и ее достижениях?

– Я с ней еще не играла [после возвращения из декрета].

– Но в прошлом вы встречались.

– Я всегда говорю, что она удивительная. Не представляю, как ей удается так долго оставаться №1 и постоянно показывать высокие результаты на всех турнирах. Потому что я была первой ракеткой мира всего пять секунд (улыбается). Я считаю, что она развивает спорт.

Еще очень интересно смотреть за игрой Арины Соболенко. Надеюсь, однажды сыграю с ними обеими.