Nike сделал Air Max 95 с логотипом Роджера Федерера

Nike анонсировал новую модель кроссовок, в которых дизайн классических Air Max 95 совмещен с элементами именных кроссовок Роджера Федерера NikeCourt Air Zoom Vapor X.

Первая расцветка, Greedy. Обратите внимание на логотип с инициалами Федерера на язычке, обычно там логотип Air Max:

Вторая расцветка, Neon:

Кроссовки NikeCourt Vapor RF x Air Max 95 должны появиться в продаже 20 марта по цене 180 долларов.

Фото: Nike