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    Nike сделал Air Max 95 с логотипом Роджера Федерера

    Теги Роджер Федерер кроссовки Nike

    Nike анонсировал новую модель кроссовок, в которых дизайн классических Air Max 95 совмещен с элементами именных кроссовок Роджера Федерера NikeCourt Air Zoom Vapor X.

    Первая расцветка, Greedy. Обратите внимание на логотип с инициалами Федерера на язычке, обычно там логотип Air Max:

    Вторая расцветка, Neon:

     

    Кроссовки NikeCourt Vapor RF x Air Max 95 должны появиться в продаже 20 марта по цене 180 долларов.

    Как Nike придумал Air Max

    Федерер в главном ютуб-шоу о кроссовках

     

    Фото: Nike

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