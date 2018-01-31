Nike сделал Air Max 95 с логотипом Роджера Федерера

Nike анонсировал новую модель кроссовок, в которых дизайн классических Air Max 95 совмещен с элементами именных кроссовок Роджера Федерера NikeCourt Air Zoom Vapor X.
Первая расцветка, Greedy. Обратите внимание на логотип с инициалами Федерера на язычке, обычно там логотип Air Max:
Вторая расцветка, Neon:
Кроссовки NikeCourt Vapor RF x Air Max 95 должны появиться в продаже 20 марта по цене 180 долларов.
Как Nike придумал Air Max
Федерер в главном ютуб-шоу о кроссовках
Фото: Nike
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