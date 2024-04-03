МОК не будет требовать от россиян и белорусов носить единую нейтральную форму на Олимпиаде в Париже
Россияне и белорусы не обязаны носить на Олимпиаде единую нейтральную форму.
Об этом сообщили в Международном олимпийском комитете (МОК).
Российские и белорусские спортсмены допускаются к Олимпийским играм в Париже как индивидуальные нейтральные атлеты. Это не касается командных видов спорта, представителей силовых ведомств и поддержавших боевые действия.
«Поскольку нейтральные спортсмены будут выступать индивидуально, им не требуется единая форма.
Однако соревновательная и внесоревновательная одежда должна соответствовать единым рекомендациям, изложенным в «Принципах участия для индивидуальных нейтральных спортсменов», утвержденных исполкомом МОК 8 декабря 2023 года», – заявили в МОК.
Олимпийские игры-2024 пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа.
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А носки?
Черепа измерять когда начнут наконец-то?
Хоть это радует )))