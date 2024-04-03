МОК не будет требовать от россиян и белорусов носить единую нейтральную форму на Олимпиаде в Париже

Теги МОК Олимпийская сборная России Париж-2024 олимпийская сборная Беларуси Легкая атлетика

Россияне и белорусы не обязаны носить на Олимпиаде единую нейтральную форму.

Об этом сообщили в Международном олимпийском комитете (МОК).

Российские и белорусские спортсмены допускаются к Олимпийским играм в Париже как индивидуальные нейтральные атлеты. Это не касается командных видов спорта, представителей силовых ведомств и поддержавших боевые действия. 

«Поскольку нейтральные спортсмены будут выступать индивидуально, им не требуется единая форма.

Однако соревновательная и внесоревновательная одежда должна соответствовать единым рекомендациям, изложенным в «Принципах участия для индивидуальных нейтральных спортсменов», утвержденных исполкомом МОК 8 декабря 2023 года», – заявили в МОК. 

Олимпийские игры-2024 пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа.

«Команда бомжей без флага, гимна, болельщиков». Цитата дня: Ирина Винер – о тех, кто поедет на Олимпиаду-2024

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24 комментария
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Странно, что для этих спортсменов не ввели форму в полоску с номером на груди
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Однако для всех нейтральных спортсменов все же предпочтительна белая форма в черную вертикальную полоску с отличительным знаком в виде желтой шестиконечной звезды, - добавил немецкий представитель МОК, который попросил не называть его фамилию.
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И "внесоревновательная" тоже. Трусы будут проверять? А вдруг в цветах флага?
А носки?
Черепа измерять когда начнут наконец-то?
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Какая щедрость!!!
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Ответ Сергей Фетисов
Просто интересно кто поедет?Форма вторична.В Пекине тоже и Токио уже выступали без гимна и флага.Согласились.Сейчас ещё жёстче!
предыдущие нейтральные статусы с нынешним нельзя сравнивать! тогда было якобы из за допинга (ладно...пусть...страна стерпела), а сейчас по беспределу (вопреки всем регламентам, правилам и здравому смыслу).
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Черепа надеюсь у всех атлетов замерили, а то мало ли.
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Ответ Scorpic
Если подумать и не слушать рос. пропаганду, то ничего странного в этом нет
Мы слушаем и читаем иноСМИ. Там странности, не понятные здравому смыслу.
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мок.. и Бах в частности.. успокойтесь уже ... никто из нормальных российских спортсменов не собирается ехать на эту вашу НЕДО-олимпиаду. Может наши спортсмены поедут только тогда (если к тому времени олимпиады ещё будут проводиться), когда России принесут искренние официальные извинения... А пока что, идите лесом!!!...
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Ответ Тумбочка Тевеса
Нейроботные комментаторы тут как тут
Сказала БотТумбочка с трехнедельной датой регистрации😊
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Ответ Футбольные карты в профиле
ОБЪЯСНИТЕ мне видимо дураку, за что отстранили Беларусь?
А до кучи. Потому что мы союзное государство.
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Я думал дадут белую форму и наклеют на грудь серп и молот а сзади номера напишут . Наверно идеи были, но палево как то . Вдруг подумают что это дискриминация )
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То есть нашивки на всю одежду как заставляли делать фашисты во время второй мировой - для наших спортсменов не понадобятся.
Хоть это радует )))
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ОБЪЯСНИТЕ мне видимо дураку, за что отстранили Беларусь?
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В общем, если футболка белая, шорты синие, а кроссы красные --под суд.
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Круто этого нацика Вован и Лексус развели🤣
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Надеюсь, те из наших, кто решил ехать, готовы к провокациям.
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