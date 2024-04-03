МОК не будет требовать от россиян и белорусов носить единую нейтральную форму на Олимпиаде в Париже

Россияне и белорусы не обязаны носить на Олимпиаде единую нейтральную форму.

Об этом сообщили в Международном олимпийском комитете ( ).

Российские и белорусские спортсмены допускаются к Олимпийским играм в Париже как индивидуальные нейтральные атлеты. Это не касается командных видов спорта, представителей силовых ведомств и поддержавших боевые действия.

«Поскольку нейтральные спортсмены будут выступать индивидуально, им не требуется единая форма.

Однако соревновательная и внесоревновательная одежда должна соответствовать единым рекомендациям, изложенным в «Принципах участия для индивидуальных нейтральных спортсменов», утвержденных исполкомом МОК 8 декабря 2023 года», – заявили в МОК.

игры-2024 пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа.

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