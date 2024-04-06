Дизайн цифры 4 на форме сборных Германии поменяли из-за схожести с символом СС
В Германии изменили дизайн формы сборных из-за схожести номера 44 с символом СС.
Ранее стало известно, что adidas запретит наносить номер 44 на форму сборной Германии из-за схожести с символом СС. В команде он использоваться не будет. Немецкий футбольный союз (DFB) сообщал о разработке нового варианта цифры 4.
Новый дизайн четверки впервые показали в матче женской сборной Германии в рамках отборочного турнира к Евро-2025 против команды Австрии (3:2).
Под четвертым номером на поле вышла Бибиане Шульце.
Изображение: footyheadlines.com