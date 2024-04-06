Дизайн цифры 4 на форме сборных Германии поменяли из-за схожести с символом СС

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В Германии изменили дизайн формы сборных из-за схожести номера 44 с символом СС.

Ранее стало известно, что adidas запретит наносить номер 44 на форму сборной Германии из-за схожести с символом СС. В команде он использоваться не будет. Немецкий футбольный союз (DFB) сообщал о разработке нового варианта цифры 4.

Новый дизайн четверки впервые показали в матче женской сборной Германии в рамках отборочного турнира к Евро-2025 против команды Австрии (3:2).

Под четвертым номером на поле вышла Бибиане Шульце.

Изображение: footyheadlines.com

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46 комментариев
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Ответ Никита Алексеев
Как будто дизайнер до этого не видел сходства;)
Так там наверно какая-нибудь молодая зумерша, которая толком никогда не видела нацисткой символики из-за запретов и совсем не интересуется политикой и историей.
+100
-12
+88
Как будто дизайнер до этого не видел сходства;)
+67
-7
+60
Ответ Нургалиев Разрешил
Всё самое веселое в жизни - нельзя
в символике сс что веселое?
+37
-11
+26
Ответ Никита Алексеев
Как будто дизайнер до этого не видел сходства;)
мне кажется нужно быть немного отбитым, чтобы в обычной цифре 4 увидеть символику СС
+44
-21
+23
Теперь похожа на советскую четвёрку.....😁
+22
-2
+20
Капитулировали
+13
-2
+11
В свое время заставили поменять символику Торпедо,якобы готический шрифт,хотя СССР все устраивало.Дебилы!
+5
0
+5
Ответ Красная стрела
Комментарий удален модератором
где? в россии? во всем мире ассоциации с Z строго противоположные.
+7
-2
+5
Ответ RealFlector
в википедию загляните, раз не знакомы с символикой СС. там и есть две четверки по сути.
я отлично помню символику СС по истории, но в цифрах в первую очередь вижу цифры. Не понимаю к чему зацикливаться на прошлом и везде видеть страшные знаки. Если же везде искать скрытый нацизм, то можно и в шраме Гарри Поттера увидеть символику СС
+4
0
+4
Раньше было лучше))
+3
0
+3
Ответ BaldFraud
Так там наверно какая-нибудь молодая зумерша, которая толком никогда не видела нацисткой символики из-за запретов и совсем не интересуется политикой и историей.
Вот так зумеры, сами того не подозревая, чуть не придумали четвертый рейх
+3
0
+3
Ответ BaldFraud
Так там наверно какая-нибудь молодая зумерша, которая толком никогда не видела нацисткой символики из-за запретов и совсем не интересуется политикой и историей.
Или какой-то очень толстый тролль )))
+2
0
+2
Ответ <Inter>
мне кажется нужно быть немного отбитым, чтобы в обычной цифре 4 увидеть символику СС
пару недель назад где-то в телеге попалась фотка с футболкой сборной германии с номером 44. Я сразу подумал что сс
+2
0
+2
Ответ <Inter>
мне кажется нужно быть немного отбитым, чтобы в обычной цифре 4 увидеть символику СС
в википедию загляните, раз не знакомы с символикой СС. там и есть две четверки по сути.
+3
-1
+2
Ответ Юра Урбелис
пару недель назад где-то в телеге попалась фотка с футболкой сборной германии с номером 44. Я сразу подумал что сс
дизайнер как правило просто рисует 10 цифра от 0 до 9. В сборной же примеряют номера от 1 до 23. Если бы не шумиха в инете, то никто бы об этом не парился
+2
0
+2
Ответ Нургалиев Разрешил
в том, что на самом деле это не символика СС, а цифра 44
Цифра, у которой было сходство и это очень много кто заметил!
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0
+1
Ответ Растиньяк
Комментарий удален модератором
а Z?
+9
-8
+1
Ответ Никита Алексеев
Как будто дизайнер до этого не видел сходства;)
Вряд ли конечно об этом думали, но в сборной номера свыше 23-26 и не используются
+1
0
+1
Ответ Никита Алексеев
Как будто дизайнер до этого не видел сходства;)
Он не один принимал решение.
+2
-1
+1
Ответ Красная стрела
Комментарий удален модератором
https://postimg.cc/nsDKTDJM
+2
-1
+1
Ответ Женька Овомоела
Комментарий удален модератором
Если бы никто не форсил лого "СС", ты бы и не заметил, так что не лукавь тут
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Ответ Никита Алексеев
Как будто дизайнер до этого не видел сходства;)
Думаешь, каждый дизайнер в мире знаком с айдентикой немецких нацистов?
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Ответ olander
Мир сходит с ума потихонечку. Сходство можно увидеть, если захотеть только. Еще можно молнию запретить, кстати.
радугу уже запретили...
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Ответ Александр Александров
а Z?
Комментарий удален модератором
Ответ Вадим Сидоров
Может им нацию поменять, чтобы никак не ассоциироваться с тёмным прошлым? Например на Пруссию или Франкию)
Комментарий удален модератором
Ответ Александр Александров
Комментарий удален модератором
Там можно название почти всей части света менять
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Ответ Семен Варламов
Господи какие они зашоренные. То чего боишься более всего, что вытесняешь в итоге становится доминирующем над тобой. Это же факт.
То есть Россия скоро погрязнет в гействе?
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Ответ <Inter>
мне кажется нужно быть немного отбитым, чтобы в обычной цифре 4 увидеть символику СС
Наверное вокруг одни дебилы, раз заметили сходство и ведущему мировому производителю одежды пришлось переобуваться в воздухе. Сходство и правда было, другой разговор, что вряд-ли специально так сделали, скорее по недоумию.
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Ответ <Inter>
мне кажется нужно быть немного отбитым, чтобы в обычной цифре 4 увидеть символику СС
Комментарий удален модератором
Ответ <Inter>
мне кажется нужно быть немного отбитым, чтобы в обычной цифре 4 увидеть символику СС
Сам попробуй увидеть в обычных Ч, 4. А теперь в такой "четверке":⚡
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