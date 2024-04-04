Виктор Вембаньяма получил собственную расцветку баскетбольных кроссовок
Виктор Вембаньяма получил собственную расцветку кроссовок Nike GT Hustle 2.
Впервые данная расцветка была представлена публике во время конкурса мастерства в рамках Звездного уикенда НБА-2024.
Название расцветки «Alien» (пер. «пришелец») отсылает к невероятному телосложению баскетболиста. Кроссовки выполнены преимущественно в темных цветах с использованием космического паттерна. На задней части кроссовка и ее стельке присутствует образ инопланетянина.
На подошве также можно найти интересный элемент расцветки – надпись «Be Unique Every Day» (пер. «Будь неповторимым каждый день»).
Пара должна поступить в продажу в ближайшие недели.
Фото: Hypebeast