Виктор Вембаньяма получил собственную расцветку баскетбольных кроссовок

Теги Сан-Антонио кроссовки Nike стиль Виктор Вембаньяма Стиль

Виктор Вембаньяма получил собственную расцветку кроссовок Nike GT Hustle 2.

Впервые данная расцветка была представлена публике во время конкурса мастерства в рамках Звездного уикенда НБА-2024.



Название расцветки «Alien» (пер. «пришелец») отсылает к невероятному телосложению баскетболиста. Кроссовки выполнены преимущественно в темных цветах с использованием космического паттерна. На задней части кроссовка и ее стельке присутствует образ инопланетянина.

На подошве также можно найти интересный элемент расцветки – надпись «Be Unique Every Day» (пер. «Будь неповторимым каждый день»).

Пара должна поступить в продажу в ближайшие недели. 

Фото: Hypebeast

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