Экс-жена Кержакова: «Я сделала около 10 пластических операций – ринопластику, грудь, липосакцию, липоскульптурирование. Сама себе не нравилась»

Теги Зенит премьер-лига Россия Александр Кержаков светская хроника Вадим Тюльпанов психология стиль Здоровье Милана Тюльпанова Футбол

Экс-жена Александра Кержакова призналась, что делала много пластических операций.

Милана Тюльпанова, бывшая жена экс-форварда «Зенита» и сборной России Александра Кержакова, а также дочь бывшего главы законодательного собрания Санкт-Петербурга Вадима Тюльпанова, стала гостьей шоу «Секрет на миллион» на телеканале НТВ.

– С одной стороны, у меня было очень насыщенное детство. С точки зрения благ у меня было плюс-минус все. А с точки зрения психологического воспитания, конечно, был большой зазор. От меня всегда требовали какой-то идеальности. В частности, мой отец.

– Что конкретно он от тебя хотел?

– Идеальная учеба. Идеальная внешность в том числе. В его картинке мира внешность очень сильно отличалась от того, как выглядела я будучи подростком.

– Почему папа хотел, чтобы ты легла на аппарат Илизарова?

– Потому что он считал, что я маленького роста.

– Папа реально был готов, чтобы тебе переломали ноги?

– Разговоры такие были. Наверное, я бы даже не была в курсе наличия в мире такого аппарата, если бы об этом не было разговоров.

Был еще разговор про гормон роста. Когда человек медленно растет, его вкалывают, и ты стремительно увеличиваешься.

– Это все папа тебе говорил?

– Это обсуждалось с моей мамой. И это на тот момент сформировало меня как человека сильно в себе неуверенного.

– Сколько ты сделала пластических операций, чтобы понравиться папе?

– Тут уже речь шла даже не о том, чтобы конкретно ему понравиться. Я сама себе не нравилась. Около 10 [операций было сделано].

– Что ты сделала?

– Я делала ринопластику. Делала грудь – и до родов, и после. Делала липосакцию, липоскульптурирование…

– Ты хотя бы сейчас довольна своей внешностью?

– Путь был тернист, но мы к нему пришли.

И это же вопрос не только моей внешности сейчас. Это вопрос в том числе моей головы и того, почему я пошла в психологию, почему начала себя прорабатывать. Чтобы прийти к такому состоянию, как сейчас, – рассказала Тюльпанова.

Фото: instagram.com/milana_tulpanova

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46 комментариев
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Может проще к психологу было сходить? Но не к новомодным,а к обычному,в поликлинику.
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+26
Ответ Н.Ф.
Где статистика Тюльпановой?
Она же ответила: около 10 операций.
+24
0
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Что эта спортивная новость делает на нашем бьюти сайте?
+25
-4
+21
Где статистика Тюльпановой?
+17
-1
+16
Ну Тюльпанов в погоне за идеалами сам был не Аполлон,да и закончил свой земной путь в сауне.
+13
-3
+10
Ответ Potapson
Прививаемые с детства комплексы, которые откладывают отпечаток на всю оставшуюся жизнь.
Это кокаин с 9 класса....
+10
0
+10
Капец, конечно. Была нормальная симпатичная девочка, стала кукла резиновая.
+9
0
+9
Прививаемые с детства комплексы, которые откладывают отпечаток на всю оставшуюся жизнь.
+11
-2
+9
Ответ Wesley
Психолог может принести больше вреда, чем пользы. Особенно обычный в поликлинике. Каждый, кто к нему собирается, должен отдавать себе в этом отчёт.
Точно, ведь в поликлиниках психологи с обычными совковыми дипломами, а не с красивыми сертификатами об окончании цыганских курсов. К тому же, в поликлиниках не предложат матчу на ослином молоке и там не пахнет ароматическими свечами.
+8
0
+8
Ответ К0НЬ ЗЛ0БНЫЙ
Может проще к психологу было сходить? Но не к новомодным,а к обычному,в поликлинику.
Психолог может принести больше вреда, чем пользы. Особенно обычный в поликлинике. Каждый, кто к нему собирается, должен отдавать себе в этом отчёт.
+11
-3
+8
Это просто ужас какой-то!
+7
-1
+6
На фотографии молодая женщина, которую искренне жаль. Какая-то, прям-таки, иллюстрация к утверждению, что деньги сами по себе не приносят счастья.
+7
-1
+6
Ответ К0НЬ ЗЛ0БНЫЙ
Может проще к психологу было сходить? Но не к новомодным,а к обычному,в поликлинику.
К психиатру
+5
0
+5
наркомания
+5
-1
+4
Ответ раскаявшийся жиробас
Что эта спортивная новость делает на нашем бьюти сайте?
скорее сайте ужасов
+3
0
+3
Ответ К0НЬ ЗЛ0БНЫЙ
Может проще к психологу было сходить? Но не к новомодным,а к обычному,в поликлинику.
в поликлинике нет психологов
+3
0
+3
Без пересадки мозгов, все это бесполезно
+3
0
+3
Пошли годные новости, а то об наркоманке забывать начали....
+2
0
+2
Ответ prist
К психиатру
медицина здесь бессильна..
+2
0
+2
почти уверен что до пластики выглядела получше чем сейчас.на фото реально какая то кукла
+2
0
+2
Ответ Клирик
Всё для папы! Сиськи, ноги, пластика. Капец...
Папа в 2017 крякнул в сауне
+1
0
+1
Ответ Юрий Синьков
больна на голову
В маму пошла.
+1
0
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Не попал с женой
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Всё для папы! Сиськи, ноги, пластика. Капец...
+2
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Ответ sashka.loker
в поликлинике нет психологов
В одном из отделений моей поликлиники есть и психотерапевт, и психолог. Вот психиатров нет, но они обычно в районных ПНД находятся.
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Ответ К0НЬ ЗЛ0БНЫЙ
Папа в 2017 крякнул в сауне
Не отпускает, до сих пор старается))
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Ответ К0НЬ ЗЛ0БНЫЙ
Папа в 2017 крякнул в сауне
ЗОЖ до добра не доведет..
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айсинг!
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О, спорц, ты....ты такой спорц
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Тяжко наверное Саньку с ней было.
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