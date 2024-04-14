В контракте «Барсы» и Nike предусмотрены штрафы: 5% – если не выиграли Ла Лигу, 10% при невыходе в полуфинал ЛЧ, 30% – при непопадании в групповой этап, 60% в случае невыхода в еврокубки

Стало известно, какие штрафы предусмотрены по контракту «Барселоны» и Nike.

В соглашении между сторонами прописано немало штрафов. Если «Барса» не выиграет Ла Лигу, то в следующем сезоне с нее спишут 5% штрафа из положенных выплат.

Если «Барса» не выходит в полуфинал Лиги Чемпионов или аналогичного турнира, в следующем сезоне применяется штраф в 10% от суммы. Каталонский клуб обязан выплатить 30% от вознаграждения, если не попадает в групповой этап ЛЧ.

И, наконец, если «Барса» не участвует в еврокубках, предусмотрен штраф в 60% от суммы вознаграждения.