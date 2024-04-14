В контракте «Барсы» и Nike предусмотрены штрафы: 5% – если не выиграли Ла Лигу, 10% при невыходе в полуфинал ЛЧ, 30% – при непопадании в групповой этап, 60% в случае невыхода в еврокубки

Теги Барселона Ла Лига Nike стиль Футбол

Стало известно, какие штрафы предусмотрены по контракту «Барселоны» и Nike.

В соглашении между сторонами прописано немало штрафов. Если «Барса» не выиграет Ла Лигу, то в следующем сезоне с нее спишут 5% штрафа из положенных выплат.

Если «Барса» не выходит в полуфинал Лиги Чемпионов или аналогичного турнира, в следующем сезоне применяется штраф в 10% от суммы. Каталонский клуб обязан выплатить 30% от вознаграждения, если не попадает в групповой этап ЛЧ.

И, наконец, если «Барса» не участвует в еврокубках, предусмотрен штраф в 60% от суммы вознаграждения. 

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6 комментариев
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Ответ Петр Петрович
не псж убогий (хотя не без этого и не только в этом сезоне), это Барса сильная
Сначала пройдите, потом хвастайтесь. По факту в этом сезоне ничего не выиграете...
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Ответ Evgen_Hazard
А этом сезоне будет лишена на 5%. Такой убогий ПСЖ даже Спартак обязан проходить.
Как только Барса кого-то из топов обыгрывает, эта команда моментально становится убогой, а то что они шли из огромной серии без поражений - фантики.
+1
0
+1
А этом сезоне будет лишена на 5%. Такой убогий ПСЖ даже Спартак обязан проходить.
+3
-3
0
Ничего себе контракт 🙃
0
0
0
Ответ Evgen_Hazard
А этом сезоне будет лишена на 5%. Такой убогий ПСЖ даже Спартак обязан проходить.
не псж убогий (хотя не без этого и не только в этом сезоне), это Барса сильная
+2
-2
0
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