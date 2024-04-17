«Милан» и Леау выпустили коллекцию мерча. Игрока вдохновил серфинг

Теги Милан серия А Италия серфинг Рафаэл Леау стиль Стиль

«Милан» вчера запустил в продажу капсульную коллекцию под названием «ACM x RL10», которая была разработана совместно с полузащитником команды Рафаэлем Леау.



По словам самого футболиста, на эту коллекцию его вдохновил серфинг: «Серферы иногда ловят плохую волну, но затем все равно возвращаются на доску и преуспевают. В жизни ты можешь попробовать что-то новое и совершить ошибку, но это не должно тебя останавливать. Ты должен найти решение, как избежать этой ошибки в будущем». Связь коллекции с океаном подчеркивают не только ее детали, но и ее слоган «Every day is a new wave, every day is a day of surfing» («Каждый день – это новая волна, каждый день – день серфинга»).

В коллекцию помимо футболок, свитшота и худи вошли магнит, брелок, кружка и набор стикеров. Все позиции выпущены в ограниченном тираже и доступны во взрослой и детской размерной сетке.

Все позиции доступны на официальном сайте клуба в различных цветовых вариантах, включая изумрудный, который является любимым цветом Рафаэля Леау.

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7 комментариев
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Ответ wshnmn
Он рэп еще не начал читать ?)
Давно уже треки выпускает))
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Как бы Португалия одна из Мекк серфингистов

Понятно, откуда ноги растут
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+7
Он рэп еще не начал читать ?)
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Ответ Anya Belova
Давно уже треки выпускает))
Голос кстати у него неплохой и даже приятный, смотрел про него сюжет в какой-то передаче. С хорошим продюсером мог бы делать вполне годный рнб.
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+1
Прикольная коллекция. Я бы купил
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Эх, вдохновился бы Леао футболом, наконец, как репом и серфингом своим. Таланта вагон, но концентрации не хватает, чтобы стать супертопом.
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