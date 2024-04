«Милан» и Леау выпустили коллекцию мерча. Игрока вдохновил серфинг

« » вчера запустил в продажу капсульную коллекцию под названием «ACM x RL10», которая была разработана совместно с полузащитником команды .







По словам самого футболиста, на эту коллекцию его вдохновил серфинг: «Серферы иногда ловят плохую волну, но затем все равно возвращаются на доску и преуспевают. В жизни ты можешь попробовать что-то новое и совершить ошибку, но это не должно тебя останавливать. Ты должен найти решение, как избежать этой ошибки в будущем». Связь коллекции с океаном подчеркивают не только ее детали, но и ее слоган «Every day is a new wave, every day is a day of surfing» («Каждый день – это новая волна, каждый день – день серфинга»).



В коллекцию помимо футболок, свитшота и худи вошли магнит, брелок, кружка и набор стикеров. Все позиции выпущены в ограниченном тираже и доступны во взрослой и детской размерной сетке.



Все позиции доступны на официальном сайте клуба в различных цветовых вариантах, включая изумрудный, который является любимым цветом Рафаэля Леау.