Футболки «Реала» искали в поисковиках 5 млн раз за год, «МЮ» – 4,8 млн, «Барсы» – 3,3 млн

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Барселона Реал Мадрид Ла Лига рейтинги игровая форма стиль Футбол

Футболки «Реал Мадрид» пользуются наибольшим спросом в мире.

В прошлом году было продано три миллиона футболок «Реала» со средней стоимостью 150 евро. За год в поисковиках футболки «Мадрида» искали более 5 млн раз.

«Манчестер Юнайтед» занимает второе место в этом рейтинге  – 4,8 миллиона поисковых запросов по поводу футболок за год.

Третье место по популярности запросов занимает «Барселона» – 3,3 млн за год.

Футболки Беллингема – самые популярные в «Реале» и мире по поисковым запросам. Винисиус – на 2-м месте

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32 комментария
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Ответ Любезный Коссутий
по ссылке приводятся и суммы продаж: РМ: 457.5 millones de euros МЮ: 249.6 millones de euros Барса: 219.7 millones de euros
Меня больше удивляет не сам факт того, что у МЮ такие продажи, а то, что чьи футболки там можно хотеть покупать? Антони? Магваера? Рэшфорда?
Пацаны, бегающие в футболках Салаха Холланда в суровых английских дворах, могут же и опустить за такие приобретения
+22
-4
+18
Ответ Theodor Herzl
Как МЮ это делает. Похоже, их маркетологи единственные в клубе, кто отлично справляется со своей работой.
второй десяток лет выезжают на багаже сэра
+8
0
+8
по ссылке приводятся и суммы продаж:
РМ: 457.5 millones de euros
МЮ: 249.6 millones de euros
Барса: 219.7 millones de euros
+10
-3
+7
Как МЮ это делает. Похоже, их маркетологи единственные в клубе, кто отлично справляется со своей работой.
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Ответ Струс хозяин ролевиков
Меня больше удивляет не сам факт того, что у МЮ такие продажи, а то, что чьи футболки там можно хотеть покупать? Антони? Магваера? Рэшфорда? Пацаны, бегающие в футболках Салаха Холланда в суровых английских дворах, могут же и опустить за такие приобретения
Многие покупают без имен, еще чаще - наносят свою фамилию
+4
0
+4
Всегда поражает как МЮ столько лет коммерчески успешно держится на багаже Сэра Алекса
+5
-2
+3
Ответ Theodor Herzl
Как МЮ это делает. Похоже, их маркетологи единственные в клубе, кто отлично справляется со своей работой.
Бренд есть бренд)
Например одни из самых продаваемых джерси в NBA - это джерси клубов Чикаго Буллз и Нью-Йорк Никс. Когда они там в последний раз в финал конференции то выходили, не то что кубок брали?)
Однако их футболки в топ-7 команд по продажам.
+2
0
+2
Ответ Magic13
Спартака...12.9 квинвигинтиллионов раз.😅
квинсиллионов
+5
-3
+2
Ответ войд
Ахах МЮ который давно не брал больших трофеев стоит выше середняка с золотым дублем)
Просто на поле в матчах игроков зачастую не видно, фанатам приходится гуглить постоянно
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Ответ Theodor Herzl
Как МЮ это делает. Похоже, их маркетологи единственные в клубе, кто отлично справляется со своей работой.
Сила бренда, к сожалению единственное, что осталось.
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Ахах
МЮ который давно не брал больших трофеев стоит выше середняка с золотым дублем)
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Барса дико просела с уходом Месси. Но делает вид, что ничего не случилось.
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Ответ Любезный Коссутий
потому что Вудворд был гением в коммерции и профаном в футболе
Вудворт профаном в футболе ? Ничего не напутали ?
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Ответ akaAzazello
Шикарные цифры. От контракта зависит, сколько идёт клубу, а сколько производителю футболок - но всё-равно цифры впечатляют(и обьясняет слухи о желании Барсы персмотреть контракт с Nike/самой(вернее по оутсорту) производить форму) Когда Мадрид купил Бекхема - шутили, что на футболках трансфер и окупили. Похоже, это была совсем не шутка ;)
Тогда была эра китайских подделок по всему миру, даже в Москве было сложно купить оригинальную форму.
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Ответ Любезный Коссутий
по ссылке приводятся и суммы продаж: РМ: 457.5 millones de euros МЮ: 249.6 millones de euros Барса: 219.7 millones de euros
Проблема в том, что клуб не получает эти сумы, что уже сто миллионов раз объяснялось. Там проценты.
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Ответ Любезный Коссутий
по ссылке приводятся и суммы продаж: РМ: 457.5 millones de euros МЮ: 249.6 millones de euros Барса: 219.7 millones de euros
Шикарные цифры. От контракта зависит, сколько идёт клубу, а сколько производителю футболок - но всё-равно цифры впечатляют(и обьясняет слухи о желании Барсы персмотреть контракт с Nike/самой(вернее по оутсорту) производить форму)

Когда Мадрид купил Бекхема - шутили, что на футболках трансфер и окупили. Похоже, это была совсем не шутка ;)
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Ответ Струс хозяин ролевиков
Меня больше удивляет не сам факт того, что у МЮ такие продажи, а то, что чьи футболки там можно хотеть покупать? Антони? Магваера? Рэшфорда? Пацаны, бегающие в футболках Салаха Холланда в суровых английских дворах, могут же и опустить за такие приобретения
по ссылке - указан Решфорд, как самый популярный в МЮ
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Ответ Струс хозяин ролевиков
Меня больше удивляет не сам факт того, что у МЮ такие продажи, а то, что чьи футболки там можно хотеть покупать? Антони? Магваера? Рэшфорда? Пацаны, бегающие в футболках Салаха Холланда в суровых английских дворах, могут же и опустить за такие приобретения
"самым известным игроком вновь стал Маркус Рэшфорд. Количество запросов на игрока сборной Англии составляет около 6000 в месяц" 😎
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Ответ Любезный Коссутий
не важно, сколько искали, важно - сколько купили
Где спрос там и предложение.
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искали 5 млн, купили 3 млн... 2 млн искали и не нашли ?))
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НИМАНИЕ! ОТЛИЧНАЯ НОВОСТЬ!!!

Всем кого уже достал вид ядовитого радиоактивного зеленого говна спорцаСРУ после уродского ребрендинга💩🤮, ЕСТЬ СПОСОБ ВСЕ ОТМЕНИТЬ, и даже сделать лучше!
Всего за пару кликов ваш спорцСРУ преобразится так:
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Как это сделать?
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PP.S. Сохраните эту инструкцию СРАЗУ, т.к. спорцСРУ ее сейчас удалит.
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современный футбол как одна китайская барахолка существует лишь для набивания баблом карманов гешефтмахеров....
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А Зенита? 000.1?
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Это когда в следующий раз любители АПЛ скажут почему топ игроки хотят в Барсу. Потому что, даже без трофеев это великий клуб с миллионами фанов
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