Футболки «Реала» искали в поисковиках 5 млн раз за год, «МЮ» – 4,8 млн, «Барсы» – 3,3 млн
Футболки «Реал Мадрид» пользуются наибольшим спросом в мире.
В прошлом году было продано три миллиона футболок «Реала» со средней стоимостью 150 евро. За год в поисковиках футболки «Мадрида» искали более 5 млн раз.
«Манчестер Юнайтед» занимает второе место в этом рейтинге – 4,8 миллиона поисковых запросов по поводу футболок за год.
Третье место по популярности запросов занимает «Барселона» – 3,3 млн за год.
Футболки Беллингема – самые популярные в «Реале» и мире по поисковым запросам. Винисиус – на 2-м месте
Пацаны, бегающие в футболках Салаха Холланда в суровых английских дворах, могут же и опустить за такие приобретения
РМ: 457.5 millones de euros
МЮ: 249.6 millones de euros
Барса: 219.7 millones de euros
Например одни из самых продаваемых джерси в NBA - это джерси клубов Чикаго Буллз и Нью-Йорк Никс. Когда они там в последний раз в финал конференции то выходили, не то что кубок брали?)
Однако их футболки в топ-7 команд по продажам.
МЮ который давно не брал больших трофеев стоит выше середняка с золотым дублем)
Когда Мадрид купил Бекхема - шутили, что на футболках трансфер и окупили. Похоже, это была совсем не шутка ;)
Всем кого уже достал вид ядовитого радиоактивного зеленого говна спорцаСРУ после уродского ребрендинга💩🤮, ЕСТЬ СПОСОБ ВСЕ ОТМЕНИТЬ, и даже сделать лучше!
Всего за пару кликов ваш спорцСРУ преобразится так:
- вернется старый логотип и шрифт заголовков.
- полная замена тошнотворного ядовитого зеленого на приятный зеленый цвета травы;
- уменьшена высота меню;
- нечитабельный бледный шрифт сделан цвета фуксии, теперь не нужно ломать глаза;
Как это сделать?
1. Устанавливаем в браузер дополнение Stylus.
2. Открываем СпорцСРУ, и нажимаем в Stylus кнопку "искать стили".
3. Выбираем стиль "Sports.ru 2024 redesign from Longus"
Готово! спорцСРУ теперь радует глаза!🙂
P.S. Акция обратного апбрендинга проводится при поддержке Алексея Авдохина. Он настоящий мотиватор и выдающийся коучмен!👍
Редакция спорцСРУ точно должна дать Алексею повышение!🙆♂️
PP.S. Сохраните эту инструкцию СРАЗУ, т.к. спорцСРУ ее сейчас удалит.