Футболки «Реала» искали в поисковиках 5 млн раз за год, «МЮ» – 4,8 млн, «Барсы» – 3,3 млн

Футболки «Реал Мадрид» пользуются наибольшим спросом в мире.

В прошлом году было продано три миллиона футболок «Реала» со средней стоимостью 150 евро. За год в поисковиках футболки « » искали более 5 млн раз.

« » занимает второе место в этом рейтинге – 4,8 миллиона поисковых запросов по поводу футболок за год.

Третье место по популярности запросов занимает « » – 3,3 млн за год.

Футболки Беллингема – самые популярные в «Реале» и мире по поисковым запросам. Винисиус – на 2-м месте