«Барса» показала форму на матч с «Реалом» – с лого певицы Karol G в виде сердца из шипов
«Барселона» сыграет против «Реала» в форме с лого Karol G.
Karol G – колумбийская певица, у треков которой более 50 млн прослушиваний в месяц на Spotify. В 2023-м она вошла в десятку самых прослушиваемых исполнителей на сервисе.
Логотип Karol G оформлен в виде сердца из шипов – такая татуировка есть на руке певицы. Она символизирует сложности, с которыми Karol G столкнулась в 2021 году. У нее были проблемы с журналистами и окружением, также она переживала расставание.
Логотип Karol G размещен в рамках соглашения с титульным спонсором «Барсы» Spotify.
Фото: instagram.com/fcbarcelona
Мдя... действительно... инфантилизм, как основной тренд эпохи.
Вечер в форме Розалии был волшебный
Спасибо Франку за тот гол 💪🏻
Надеюсь этот комплект не станет исключением