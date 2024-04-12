«Барса» показала форму на матч с «Реалом» – с лого певицы Karol G в виде сердца из шипов

«Барселона» сыграет против «Реала» в форме с лого Karol G.

Karol G – колумбийская певица, у треков которой более 50 млн прослушиваний в месяц на Spotify. В 2023-м она вошла в десятку самых прослушиваемых исполнителей на сервисе.

Логотип Karol G оформлен в виде сердца из шипов – такая татуировка есть на руке певицы. Она символизирует сложности, с которыми Karol G столкнулась в 2021 году. У нее были проблемы с журналистами и окружением, также она переживала расставание.

Логотип Karol G размещен в рамках соглашения с титульным спонсором «Барсы» Spotify.

Фото: instagram.com/fcbarcelona