«Барса» показала форму на матч с «Реалом» – с лого певицы Karol G в виде сердца из шипов

Теги Барселона Реал Мадрид Ла Лига игровая форма стиль Класико музыка Spotify Футбол

«Барселона» сыграет против «Реала» в форме с лого Karol G.

Karol G – колумбийская певица, у треков которой более 50 млн прослушиваний в месяц на Spotify. В 2023-м она вошла в десятку самых прослушиваемых исполнителей на сервисе.

Логотип Karol G оформлен в виде сердца из шипов – такая татуировка есть на руке певицы. Она символизирует сложности, с которыми Karol G столкнулась в 2021 году. У нее были проблемы с журналистами и окружением, также она переживала расставание.

Логотип Karol G размещен в рамках соглашения с титульным спонсором «Барсы» Spotify.

Фото: instagram.com/fcbarcelona

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16 комментариев
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"У нее были проблемы с журналистами и окружением, также она переживала расставание."

Мдя... действительно... инфантилизм, как основной тренд эпохи.
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Могли по старинке лого Свистка нарисовать.
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Больше на колючую проволоку похожа)
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Ответ фк кабинет
Могли по старинке лого Свистка нарисовать.
Это лого оставили для Реала
+18
-14
+4
Похоже больше на партак сельской девчёнки из 90ых
+3
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+2
Ответ JENNINGS
Больше на колючую проволоку похожа)
yamal the chained
+1
0
+1
Ответ rich.
Это лого оставили для Реала
Логотип Реала - кубок чемпионов, не путай, свистковый
+1
0
+1
Эминем в этом году альбом новый готовит, так что ждем коллаборацию, которую будет невозможно не купить)
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С формами девушек пока везет
Вечер в форме Розалии был волшебный
Спасибо Франку за тот гол 💪🏻
Надеюсь этот комплект не станет исключением
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Ответ иц а мен
Хейтеры, лицо
с лицом у него и правда проблемы... лучше бы в маске человека-паука сфоткали этого араба
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