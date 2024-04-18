Релиз первых именных кроссовок Шэя Гилджес-Александера от Converse состоится в 2025 году

Именные кроссовки Шэя Гилджес-Александера от Converse выйдут в 2025 году.

Звездный атакующий защитник «Оклахомы» договорился о прибыльном многолетнем продлении контракта с известным американским производителем обуви, сообщает инсайдер The Athletic Шэмс Чарания.

Баскетболист подписал первый рекламный контракт с Converse в 2020 году.

В нынешнем сезоне является одним из претендентов на награду MVP. Защитник помог «Тандер» занять первое место по итогам регулярного чемпионата, набирая 30,1 очка, 5,5 подбора, 6,2 передачи, 2,0 перехвата и 0,9 блок-шота в среднем за матч.