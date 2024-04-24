Стали известны суммы контрактов, которые предлагали спортивные бренды Кейтлин Кларк. Adidas предложил меньше остальных

Теги adidas Nike стиль Under Armour Кейтлин Кларк Стиль

Недавно стало известно, что 1-й номер драфта WNBA этого года близка к подписанию контракта с Nike. А уже сегодня появилась информация, какие другие предложения получила Кейтлин Кларк от брендов.

По сообщениям журналистки Рэйчел Бахман баскетболистка получила также предложения от Adidas, Under Armour и Puma. Какие условия предлагали бренды:

Adidas – четырехлетний контракт на сумму 6 млн долларов и собственную линейку кроссовок.

Under Armour – четырехлетний контракт на сумму 16 млн долларов США и собственную линейку кроссовок.

Puma – 3 млн долларов в год.

Ни Кларк, ни Nike пока что не сделали официального заявления по поводу подписания контракта.

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