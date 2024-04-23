«Ливерпуль» подпишет контракт с adidas с сезона-2025/26 на сумму более 50 млн фунтов. С 2021-го клуб играл в форме Nike (Sport Business)
«Ливерпуль» близок к подписанию контракта с adidas.
По данным Sport Business, бренд выиграл тендер на поставку «Ливерпулю» экипировки. Ожидается, что клуб подпишет с adidas соглашение на 5 лет начиная с сезона-2025/26. В сотрудничестве с «Ливерпулем» также были заинтересованы Puma и Nike – действующий поставщик экипировки клуба.
Сообщается, что сумма сделки составит более 50 миллионов фунтов.
Бренд adidas ранее сотрудничал с «Ливерпулем» с 1985 по 1996 год и с 2006 по 2012 год. С 2021 года мерсисайдцы играли в форме Nike.
Форма адидаса для Ливерпуля со спонсором Карлсберга - максимально ламповая и приятная была)
ну или Hitachi )
Очень крутая..
Этот комплект нравился из-за необычного кроя воротника.. И была у меня ещё такая же, но реаловская.. Надпись Benq Siemens была бархатная, вообще зачёт..
Но по правилам УЕФА нельзя чтобы алкогольные компании были титульными спонсорами клубов
Зато букмекерам можно
Компания Nike, специализирующаяся на производстве спортивной одежды и обуви, готова заплатить «Барселоне» до € 100 млн за пролонгацию трудового соглашения до 2028 года. Об этом сообщает Sport.es.
По информации источника, при определённых условиях Nike готова увеличить сумму до € 120 млн в год. Кроме того, известная компания предлагает каталонскому клубу ещё около € 100 млн в качестве бонуса за продление контракта. Подчёркивается, что о продолжении сотрудничества может быть объявлено уже на следующей неделе.