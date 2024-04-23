«Ливерпуль» подпишет контракт с adidas с сезона-2025/26 на сумму более 50 млн фунтов. С 2021-го клуб играл в форме Nike (Sport Business)

Теги Ливерпуль премьер-лига Англия бизнес adidas Nike игровая форма стиль Футбол

«Ливерпуль» близок к подписанию контракта с adidas.

По данным Sport Business, бренд выиграл тендер на поставку «Ливерпулю» экипировки. Ожидается, что клуб подпишет с adidas соглашение на 5 лет начиная с сезона-2025/26. В сотрудничестве с «Ливерпулем» также были заинтересованы Puma и Nike – действующий поставщик экипировки клуба.

Сообщается, что сумма сделки составит более 50 миллионов фунтов.

Бренд adidas ранее сотрудничал с «Ливерпулем» с 1985 по 1996 год и с 2006 по 2012 год. С 2021 года мерсисайдцы играли в форме Nike.

21 комментарий
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Ну и карлсберг вернуть дальше
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Как будто дешево. Нет?
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Легенда возвращается.
Форма адидаса для Ливерпуля со спонсором Карлсберга - максимально ламповая и приятная была)
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Ответ Censormorum
Как будто дешево. Нет?
там ещё многое зависит от процентов с продаж.
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Длинные рукава. Реклама калрсберг. Адидас. Вечерний Энфилд. Лига Чемпионов. Фернандо Торрес.
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Ого. adidas еще одним топ-клубом обзавелся
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Очень нравился их выездной комплект 91 или 92 года, наряднейшего цвета хвои с оригинальным решением белых адидасовских полос. Предельно простой, но стильный. Авось, что-то в этом духе придумают снова.
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Ответ Ебздрогыч
То есть проблемной Барсе, в чемпионате с двумя командами дают контракт на 120 млн, а Ливерпулю в АПЛ на 50? Продешевили
Во первых это пума. во вторых у барсы поклонников на сотен миллионов больше по всему миру. отсюда и цена за бренд барса
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О, это прекрасно! Nike штампует одинаковые формы, лучше предпоследнего сезона с New Balance ничего пока не было (за последние годы)
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Ответ quaterbackathome
Легенда возвращается. Форма адидаса для Ливерпуля со спонсором Карлсберга - максимально ламповая и приятная была)
Максимально ламповая это с Candy
ну или Hitachi )
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То есть проблемной Барсе, в чемпионате с двумя командами дают контракт на 120 млн, а Ливерпулю в АПЛ на 50? Продешевили
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Была у меня адидасовская форма Ливерпуля.. Сезон 2007-2008. Без имени.. С Карлсбергом..
Очень крутая..

Этот комплект нравился из-за необычного кроя воротника.. И была у меня ещё такая же, но реаловская.. Надпись Benq Siemens была бархатная, вообще зачёт..
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с 20 года в найке бегаем, автор
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Круто
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Еще бы карсберг спонсора на футболку вернуть и готово
Но по правилам УЕФА нельзя чтобы алкогольные компании были титульными спонсорами клубов
Зато букмекерам можно
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Так самый успешный период же на new balance выпал
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Ответ Инсаф Галиуллинн
Комментарий скрыт
да, с Жироной они вдвоем знатно потянулись😅😅😅
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Может на форму вернут полноценный лого, а не этот огрызок
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Ответ Андрей
Во первых это пума. во вторых у барсы поклонников на сотен миллионов больше по всему миру. отсюда и цена за бренд барса
Во-первых это не пума.
Компания Nike, специализирующаяся на производстве спортивной одежды и обуви, готова заплатить «Барселоне» до € 100 млн за пролонгацию трудового соглашения до 2028 года. Об этом сообщает Sport.es.

По информации источника, при определённых условиях Nike готова увеличить сумму до € 120 млн в год. Кроме того, известная компания предлагает каталонскому клубу ещё около € 100 млн в качестве бонуса за продление контракта. Подчёркивается, что о продолжении сотрудничества может быть объявлено уже на следующей неделе.
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