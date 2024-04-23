«Ливерпуль» подпишет контракт с adidas с сезона-2025/26 на сумму более 50 млн фунтов. С 2021-го клуб играл в форме Nike (Sport Business)

«Ливерпуль» близок к подписанию контракта с adidas.

По данным Sport Business, бренд выиграл тендер на поставку «Ливерпулю» экипировки. Ожидается, что клуб подпишет с adidas соглашение на 5 лет начиная с сезона-2025/26. В сотрудничестве с «Ливерпулем» также были заинтересованы Puma и – действующий поставщик экипировки клуба.

Сообщается, что сумма сделки составит более 50 миллионов фунтов.

Бренд adidas ранее сотрудничал с « » с 1985 по 1996 год и с 2006 по 2012 год. С 2021 года мерсисайдцы играли в форме Nike.



