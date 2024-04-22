Памятник Беккенбауэру из бронзы поставят у «Альянц Арены». Чемпион мира и экс-президент «Баварии» скончался в январе

Теги Бавария бундеслига Германия Сборная Германии по футболу Франц Беккенбауэр Герд Мюллер Альянц Арена стиль Футбол

Францу Беккенбауэру поставят памятник у «Альянц Арены».

Это будет бронзовая скульптура в 1,5 раза выше человеческого роста, установленная на постаменте в форме баварского ромба. Располагаться она будет у «Альянц Арены».

Работу произведет фонд Курта Ландауэра. Ранее он занимался установкой памятника Герду Мюллеру.

Чемпион мира и Европы, двукратный обладатель «Золотого мяча» и экс-президент «Баварии» Франц Беккенбауэр скончался 7 января 2024 года.

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11 комментариев
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Правильное решение с памятником. Такие великие футболисты достойны быть увековечены.
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Великий футболист
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Кайзер Франц заслужил, новатор и один из лучших защитников в истории футбола.
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Ответ ARIGAMI ARIGAMI
Великий футболист
Великий футболист, тренер, функционер,
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Ответ ARIGAMI ARIGAMI
Великий футболист
Лучший защитник в истории футбола
+7
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+7
Две легенды Баварии Мюнхен .Mia San Mia.
+3
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+3
Ответ Ваня Аналитик
вот как не совпал человек на поле и в жизни...или...он так играл умопомрачительно, что и в жизни казалось он должен быть умопомрачительным...черта с два...
А что с ним по твоему не так?
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Это должно было случиться.
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Есть фото как он бежит в свой фирменный проход, то что надо
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