Памятник Беккенбауэру из бронзы поставят у «Альянц Арены». Чемпион мира и экс-президент «Баварии» скончался в январе

Францу Беккенбауэру поставят памятник у «Альянц Арены».

Это будет бронзовая скульптура в 1,5 раза выше человеческого роста, установленная на постаменте в форме баварского ромба. Располагаться она будет у « ».

Работу произведет фонд Курта Ландауэра. Ранее он занимался установкой памятника Герду Мюллеру.

Чемпион мира и Европы, двукратный обладатель «Золотого мяча» и экс-президент «Баварии» Франц Беккенбауэр скончался 7 января 2024 года.

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