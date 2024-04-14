Зендая появилась на полуфинале турнира в Монте-Карло в образе, вдохновленном 11-кратной чемпионкой «Большого шлема»

Зендая пришла на полуфинал в Монте-Карло между Янником Синнером и Стефаносом Циципасом в кастомном наряде от бренда Федерера On. Ее образ был вдохновлен 11-кратной чемпионкой «Большого шлема» Алтеей Гибсон.

Кумир зумеров Зендея в новом кино о теннисе: научилась играть и теперь одевается в теннисном стиле