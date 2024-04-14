Зендая появилась на полуфинале турнира в Монте-Карло в образе, вдохновленном 11-кратной чемпионкой «Большого шлема»
Зендая пришла на полуфинал в Монте-Карло между Янником Синнером и Стефаносом Циципасом в кастомном наряде от бренда Федерера On. Ее образ был вдохновлен 11-кратной чемпионкой «Большого шлема» Алтеей Гибсон.
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Матч продолжался 1 час 9 минут. У обеих теннисисток по три двойные ошибки, Калинская обошла соперницу по подачам навылет, у неё их три, у Куль нет ни одной. Калинской удалось реализовать 7 из 10 брейк-пойнтов (70%), в то время как у немки реализовано только два из трёх.
Теперь Калинской предстоит сыграть в финале квалификационного турнира с победительницей пары Катинки фон Дайхман и Сары Эррани. Их матч идёт в момент написание новости.
В случае победы в финальном матче Анна Калинская сыграет на турнире в Штутгарте, который начнётся 15 и продолжится до 25 апреля.