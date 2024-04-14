Зендая появилась на полуфинале турнира в Монте-Карло в образе, вдохновленном 11-кратной чемпионкой «Большого шлема»

Теги Роджер Федерер светская хроника WTA Алтеа Гибсон Rolex Monte-Carlo Masters Кино Зендая кино кино Теннис

Зендая пришла на полуфинал в Монте-Карло между Янником Синнером и Стефаносом Циципасом в кастомном наряде от бренда Федерера On. Ее образ был вдохновлен 11-кратной чемпионкой «Большого шлема» Алтеей Гибсон.

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13 комментариев
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Ответ manchester1000
Зачем ее так пиарят? Какое отношение она имеет к теннису?
спортс ру пиарит Зендаю, серьёзно? )
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Ответ manchester1000
Зачем ее так пиарят? Какое отношение она имеет к теннису?
У нее фильм выходит, где она теннисистка, это она пиарит фильм, а не её пиарят
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Зачем ее так пиарят? Какое отношение она имеет к теннису?
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Российская теннисистка и 26-я в рейтинге WTA Анна Калинская обыграла Каролину Куль из Германии в квалификации на турнир WTA-500 в Штутгарте (Германия) со счётом 6:1, 6:2.

Матч продолжался 1 час 9 минут. У обеих теннисисток по три двойные ошибки, Калинская обошла соперницу по подачам навылет, у неё их три, у Куль нет ни одной. Калинской удалось реализовать 7 из 10 брейк-пойнтов (70%), в то время как у немки реализовано только два из трёх.

Теперь Калинской предстоит сыграть в финале квалификационного турнира с победительницей пары Катинки фон Дайхман и Сары Эррани. Их матч идёт в момент написание новости.

В случае победы в финальном матче Анна Калинская сыграет на турнире в Штутгарте, который начнётся 15 и продолжится до 25 апреля.
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Теперь мы обречены читать новости об этой анорексичке) спортс нашел тему)
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Блин, она такая непропорциональная, голова и тело как от двух разных людей, лицо в два раза шире, чем надо, тело в два раза уже, чем надо.
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Ответ Under
почему вы так решили?
Любитель тенниса идёт и смотрит теннис, а не устраивает фотосессию с нарядами
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Ответ Jesse Boy
Любитель тенниса идёт и смотрит теннис, а не устраивает фотосессию с нарядами
не хочу вас расстраивать, но боюсь она далеко не единственный зритель на трибунах в Монте Карло, кто фотографировался
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