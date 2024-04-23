Ферстаппен представил шлем с флагом США для американских Гран-при
Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен подготовил специальный шлем для трех этапов «Формулы-1».
Трехкратный чемпион мира будет использовать особую расцветку на Гран-при Майами (3-5 мая), США (18-20 октября) и Лас-Вегаса (21-24 ноября).
На шлеме, выполненном в синих тонах, размещены флаг США и заезды в честь чемпионств.
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Изображения: соцсети Макса Ферстаппена; сайт Макса Ферстаппена